Alla scoperta di Franzi Harmsen, il nome nuovo del pop tedesco

Uno dei nomi emergenti del pop è Franzi Harmsen, lanciata nel 2014 dalla partecipazione – allora appena sedicenne – a The Voice of Germany e poi rilanciata da una serie di live di grande spessore. “Nein” è l’ultimo singolo che accompagna l’album di debutto che dovrebbe arrivare in primavera. Ancora più bello il singolo d’esordio uscito l’anno scorso, “Vielleicht ist nicht genug”

Per lei sono arrivate collaborazioni importanti, come quello con il produttore di Lena (la vincitrice dell’Eurovision 201o) e Nico Santos, per il singolo “Dein shirt” e quelle con artisti come Moritz Garth e Glasperlenspiel, dei quali ha aperto i concerti. Oltre ovviamente oltre ad una serie di eventi in proprio e passaggi radiofonici che l’hanno fatta conoscere come uno dei nomi nuovi più interessanti della scena tedesca. Merita un ascolto anche “Zweinhalb sekunden”.

