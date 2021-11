X Factor 15, quinto live: eliminati Le Endrigo e Nika Paris

X Factor 15, con doppia eliminazione. Prima manche con nuovi inediti, seconda su brani di varie generazione che vengono eseguiti con un’orchestra. Secondo inedito, con il talent che quindi si sta “Amicizzando”, dopo aver tolto anche le categorie. Prima manche con eliminate Le Endrigo e Fellow che si salva, nella seconda ballottaggio fra Baltimora e Nika Paris, che viene eliminata, per la gioia dei suoi detrattori “perchè canta in francese”.

PRIMA MANCHE

TEAM MANUEL AGNELLI

Bengala Fire – Amaro Mio (M.Mariuzzo): L’unica cosa che si salva sono le chitarre potenti suonate meravigliosamente. Il resto è un brano molto inserito nella nicchia del rock, non semplice e di impatto non immediato. Il che per essere la vetrina di un gruppo in rampa di lancio è un po’ troppo. VOTO 5.5

Erio- Fegato (Sangiorgi): La mano di Giuliano Sangiorgi si sente pesantemente in questo pezzo che in effetti è costruito per una voce molto particolare, come è quella di entrambi i cantanti. Il brano è bello e di questo va dato atto al leader dei Negramaro perchè non sempre i big danno canzoni valide a questi ragazzi. VOTO 8.

TEAM HELL RATON

Baltimora- Baltimora (E.Spinsante): Il pezzo si conosceva già dalla prima fase, lo ritroviamo con un arrangiamento ed una produzione più impegnativi che però non toglie e non aggiunge niente. Resta una roba media, un buon esercizio di stile. VOTO 6

TEAM MIKA

Nika Paris- No Limit (N. Parascheva): Piena dance anni 80, deliziosissimo. A chi la attacca ogni minuto solo perchè canta in francese vorrei ricordare che ha 16 anni, parla quattro lingue e scrive e compone. In una lingua straniera. VOTO 9.

Fellow- Non farmi andare (Fellow- Chiaravalli-Bonomo-Gareth Owen): Sicuramente contemporaneo e radiofonico, ma è una power ballad piuttosto generica, una variazione sul tema che è un po’ sempre lo stesso di tanti pezzi simili. In generale, comunque è scritto bene e cantato meglio. VOTO 7

TEAM EMMA

Gianmaria- Senza saliva (G.Volpato): “Nomen omen”, ad un certo punto è rimasto senza saliva e senza fiato. Il pezzo in realtà non è nemmeno così male, ma c’è dentro un sacco di altra roba da sembrare solo un caos disorganizzato. VOTO 5.

Le Endrigo- Panico (Le Endrigo): Il testo è molto forte, su un tema durissimo, ed è il valore aggiunto di un pezzo che per il resto è un rock non particolarmente originale, anche se molto forte ed energetico, ben suonato e ben cantato. VOTO 8.

SECONDA MANCHE

TEAM MANUEL AGNELLI

Bengala Fire -Girls & Boys (Blur): La miglior esibizione della band da quando sono dentro allo show. Grazie anche all’orchestra sono riusciti a non snaturare un brano popolarissimo che ha segnato un’epoca. Allegri e freschi.

Erio- Bird Guhl (Antony & The Johnsons): Bravo è bravo, per carità. Però che noia. Tanta.

TEAM HELL RATON

Baltimora- Stay (The Kid LAROI ft Justin Bieber): La sfida era complessa, contro un pezzo in testa alle classifiche. Ha funzionato solo a metà, forse davvero non è una scelta nelle sue corde.

TEAM MIKA

Nika Paris-Don’t start now (Dua Lipa): Anche qui bisognava confrontarsi con un pezzo fortissimo ai vertici della classifica. Lei lo ha fatto, senza strafare, è il suo mondo e si sente.

Fellow- The scientist (Coldplay): Ha sbagliato il testo del brano, vinto dall’emozione nel cantare un pezzo di una band di cui è fan. Per il resto bravo, sta dentro al pezzo con tranquillità.

TEAM EMMA

Gianmaria- Rimmel (Francesco De Gregori): Le barre inedite dentro a questo pezzo, anche no. Grazie.

