Music Moves Europe Talent Awards 2022: ecco i 15 candidati, per l’Italia c’è Anna

Sono stati annunciati al Linecheck Music Meeting & Festival di Milano i 15 candidati all’edizione del Music Moves Europe Talent Awards, il premio creato con la co-partecipazione del Creative Europe program, dedicato ai nomi emergenti della musica europea che da qualche anno ha preso il posto degli EBBA Awards. Non più solo esordienti, ma anche artisti con qualche produzione in rampa di lancio. Gli 8 vincitori saranno annunciati durante l’Eurosonic Norderslaag di Groningen, il più importante showcase festival d’Europa, durante il quale si esibiranno anche alcuni di loro, che si svolgerà (si spera in presenza) dal 19 al 22 gennaio 2022 (l’annuncio sarà il 20 gennaio).

A selezionarli una giuria composta da Huw Stephens di BBC Radio 1, Katia Giampaolo, amministratrice delegata dell’Estragon di Milano, Wilbert Mutsaers di Spotify Benelux e Julia Gudzent, a capo del Melt! e di Lollapalooza Berlino. Presidenti di giuria Robert Meijerink, capo dell’Eurosonic e Bjørn Pfarr, capo del Reperbahn Festival. In palio 10.000 euro da spendere nella promozione della loro carriera per gli otto vincitori più altri 5000 per il vincitore del Public Choice, che sarà scelto dai fan di tutta Europa. Sarà possibile votare utilizzando esclusivamente il sito ufficiale del Music Moves Europe Talent Awards.

Chi sono gli artisti in gara

Una dei quindici artisti è Anna, la oggi diciottenne rapper spezzina che due anni fa col suo brano “Bando” è diventata la più giovane numero uno di sempre delle charts italiane. Ma ci sono diversi altri nomi interessanti.

La grande favorita sembra Zoe Wees, la statunitense di stanza in Germania che ha conquistato le charts europee con “Control”, il suo brano dedicato ai suoi attacchi di epilessia e che adesso è nuovamente in alta rotazione nelle radio di tutto il Continente.

La lista comprende anche:

Alina Pash (Ucraina), che fonde elettronica, hip hop e folk tipico delle campagne della regione dei Carpazi

(Ucraina), che fonde elettronica, hip hop e folk tipico delle campagne della regione dei Carpazi Balkan Taksim ( Romania), musica psichedelica, ma anche elettronica e drum ‘n’ bass, strumenti desueti e mescolanza di lingue: rumeno, serbo-croato, dialetto sud slavico torlakiano ed aromano . L’album “Disko telegraf” è uscito nel 2021.

Romania), musica psichedelica, ma anche elettronica e drum ‘n’ bass, strumenti desueti e mescolanza di lingue: rumeno, serbo-croato, dialetto sud slavico torlakiano ed aromano . L’album “Disko telegraf” è uscito nel 2021. Blanks (Paesi Bassi), 1 milione di follower su YouTube, pop elettronico e collaborazioni importanti con Armin Van Buuren e Ariana Grande

(Paesi Bassi), 1 milione di follower su YouTube, pop elettronico e collaborazioni importanti con Armin Van Buuren e Ariana Grande Denise Chalia (Irlanda), il nome emergente dell’hip hop europeo

(Irlanda), il nome emergente dell’hip hop europeo Dora (Spagna): lanciata da YouTube, sonorità complesse, elettroniche, ha appena 16 anni

(Spagna): lanciata da YouTube, sonorità complesse, elettroniche, ha appena 16 anni Francis of Delirium (Lussemburgo): progetto rock nato in una camera da letto che riunisce con base nel Granducato una cantante canadese ed un batterista e produttore statunitense.

(Lussemburgo): progetto rock nato in una camera da letto che riunisce con base nel Granducato una cantante canadese ed un batterista e produttore statunitense. Friedberg (Austria): nate in Austria, di stanza a Londra, devono la popolarità al fatto che il loro singolo “Go wild” è stato scelto per la colonna sonora di Fifa 2020, il videogame sul calcio.

nate in Austria, di stanza a Londra, devono la popolarità al fatto che il loro singolo “Go wild” è stato scelto per la colonna sonora di Fifa 2020, il videogame sul calcio. Jada (Danimarca): fresca vincitrice del P3 Award, equivalente danese del BBC Sound of, il suo album d’esordio è stato premiatissimo

(Danimarca): fresca vincitrice del P3 Award, equivalente danese del BBC Sound of, il suo album d’esordio è stato premiatissimo Ladaniva (Armenia): dietro a questo nome che ricorda a chi ha qualche anno in più una celebre marca di automobili sovietiche ed un modello da essa prodotto, c’è una band multietnica con base in Armenia che unisce una armena ed un francese. La loro musica mescola Balkanbeat, reggae, ed influenze africane ed arabe.

(Armenia): dietro a questo nome che ricorda a chi ha qualche anno in più una celebre marca di automobili sovietiche ed un modello da essa prodotto, c’è una band multietnica con base in Armenia che unisce una armena ed un francese. La loro musica mescola Balkanbeat, reggae, ed influenze africane ed arabe. Meskerem Mees (Belgio), astro nascente della scena indie belga, canta accompagnandosi con chitarra e violoncello

(Belgio), astro nascente della scena indie belga, canta accompagnandosi con chitarra e violoncello Mezerg (Francia), nome emergente della musica elettronica

(Francia), nome emergente della musica elettronica Nenny (Portogallo), è l’astro nascente dello R’n B lusitano.

(Portogallo), è l’astro nascente dello R’n B lusitano. ДEVA (Ungheria), completamente autoprodotta, dalla scrittura, alla realizzazione e persino alle copertine dei dischi, è uno dei nomi nuovi del panorama elettronico europeo.

Molti di questi li ritroveremo in queste settimane.

Chi organizza l’evento

Music Moves Europe Talent Awards è organizzato da: ESNS e Reeperban Festival in collaborazione con Yourope, Indipendent Music Companies Association (IMPALA), International Music Managers Forum (IMMF), Liveurope, Live DMA, European Music Exporters Exchange (EMEE), Digital Music Europe (DME) e in media partnership con European Broadcasting Union (EBU), con il supporto del Dutch Ministry of Education, Culture and Science, Province of Groningen and the City of Groningen. I premi sono implementati con il contributo della Commissione Europea e finanziati da Creative Europe.

Lo scorso anno si impose la rapper ucraina Alyona Alyona, mentre nei due anni precedenti si sono imposti nel 2020 i milanesi Meduza e nel 2019 sei artisti fra i quali la spagnola Rosalia.

