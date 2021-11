“Higher”, la rinascita musicale di Susana Guerra è come Guera (e in inglese)

Una rinascita artistica e musicale per un’artista che ci è sempre piaciuta, ovvero Susana Guerra. La bellissima interprete portoghese, ex hostess di volo e rappresentante eurovisiva 2014 come Suzy, con l’iconica “Quero ser tua”, riparte a livello discografico con un progetto che la vede sotto il nome di Guera e con un brano in inglese, ovvero “Higher“, scritto da Darren Cartwright, prodotto da João Graça e con arrangiamenti vocali di Tânia Tavares.

La canzone parla di trasformazione e miglioramento, di guardare noi stessi e tutto ciò che abbiamo fatto, da dove veniamo e dove vogliamo andare. Ed in certo senso è un inno giusto per un’artista che rientra sulla scena discografica dopo qualche anno nel quale è stata protagonista in diversi live, in programmi televisivi ed anche in diversi eventi eurovisivi. Un brano intenso, che valorizza benissimo la sua voce.

