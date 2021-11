“Milliarden” e “Bestes leben”, i Silbermond in grande spolvero

Dei Silbermond avevamo parlato agli albori di questo blog. Ormai superati i 15 anni di carriera la band tedesca continua a mietere successi ed essere uno dei prodotti più interessanti del pop d’autore europeo. L’ultimo lavoro “Schritte” ha dovuto “accontentarsi” (si fa per dire, ovviamente) del primo posto senza quella lunga scia di certificazioni.

Ora tornano con due brani, molto diversi ma ugualmente molto forti. Il primo è “Milliarden“, che loro hanno inciso per la colonna sonora di “Playlist”, lo psychothriller del regista tedesco Sebastian Fitzek: è esattamente quello che ti aspetteresti da un pezzo per un film ma con tutta l’atmosfera delle loro abituali produzioni. L’altro brano è invece “Bestes leben“, che fa parte della versione extended dell’ultimo album. Un pop decisamente fresco.

Abbiamo trattato più volte i Silbermond qui, ma vale la pena ricordare alcune loro produzioni, come “Das leichteste der welt“, ma anche pezzi inarrivabili per bellezza come “Irgendwas bleibt“, “Symphonie” e “Das beste”. In carriera hanno venduto oltre 6 milioni di copie facendo incetta di dischi di platino e d’oro.

