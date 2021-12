Alla scoperta delle Marlena, il duo spagnolo che prende nome… dai Måneskin

Come spesso ci capita qui, a dicembre recuperiamo qualche proposta che ci è sfuggita nel corso dell’anno. Come questa “Me sabe mal” del duo femminile Marlena, un progetto indiepop che in Spagna ha scalato rapidamente l’airplay di Los 40 Principales sino a guadagnarsi la nomination fra gli esordienti dell’anno ai Premios 40, i prestigiosi oscar musicali organizzati dal potentissimo network spagnolo.

Con una manciata di singoli hanno saputo conquistarsi pubblico e critica, passando anche per ballads più intimiste come “Sociedad limitada”, il loro primo singolo, per arrivare al freschissimo “Muñequita de cristal”, uscito pochissimi giorni fa. Un altro pezzo di pop di grande spessore.

La scelta del nome non è casuale: entrambe infatti hanno trascorso qualche anno in Italia, prendendo parte anche ai casting di X Factor nel 2017: è lì che Ana Legazpi e Carolina Moyano conoscono i Måneskin e da loro prenderanno spunto per darsi il loro nome artistico: come è evidente è una citazione di “Torna a casa”, una delle prime hit di successo dei vincitori dell’Eurovision 2021, dove appunto la protagonista è Marlena.

Grandi fan del gruppo romano, vorrebbero loro stesse partecipare all’Eurovision e chissà che non le troveremo nella lineup del Festival di Benidorm, da dove uscirà il prossimo rappresentante spagnolo. Magari insieme ad Ana Mena, della quale più di qualcuno segnala la candidatura.

