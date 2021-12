“Medicine” dei Melancholia è uno dei pezzi che ci resteranno di questo 2021

Torniamo a parlare dei Melancholia. Abbiamo un debole, ormai lo sapete, per la band di Foligno che aveva preso parte l’anno scorso ad X Factor. Non solo perchè sono conterranei ma perchè sono fortissime e rappresentano una frontiera nuova per la musica italiana, una delle poche band, insieme ai Måneskin, con un prospetto internazionale. Li avevamo intervistati tempo fa.

RILEGGI LA NOSTRA INTERVISTA AI MELANCHOLIA

Poco fa è uscito “Medicine”, il nuovo fortissimo singolo, che come loro stesso dicono “è un piccolo spoiler di un progetto più grande”, probabilmente un album che possa finalmente lanciarli in via definitiva nell’airplay italiano ed internazionale. L’estate 2021 li ha visti viaggiare lungo tutta la penisola per una ventina di date di cui molte sold out: Benedetta Alessi, la frontwoman, è veramente un animale da palcoscenico, ma anche gli altri componenti (Filippo Petruccioli e Fabio Azzarelli) non sono da meno.

Alternativi sino in fondo, anche perchè vivono ancora a Foligno e producono nello stesso studio di Perugia di prima. Anche loro, come la band vincitrice dell’Eurovision, fra l’altro, ha avuto come mentore ad X Factor Manuel Agnelli.

Mi piace: Mi piace Caricamento...