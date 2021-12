“J’te pardonne”, il nuovo singolo di Hoshi è esplosivo

Fortissimo nel testo – è il racconto di una storia d’amore affogata nei tradimenti, con la canzone stessa che suona come una terapia dopo la rabbia – che nella melodia, incalzante, dirompente, immediata ma soprattutto diretta come una freccia. “J’te pardonne”, il nuovo singolo di Hoshi ne conferma la grande capacità di scrittura. Ed il video rafforza l’efficacia del pezzo, con lei che cerca di uscire da una montagna di cavi che la soffocano, la trattengono e la feriscono, bombardata da immagini di lei e della sua relazione passata sugli schermi giganti.

Il brano è parte della ristampa di “Etoile flippante“, suo terzo lavoro. Che non è andato forte come i primi due, dei quali avevamo parlato qui e anche qui, ma che comunque le è valso una nomination agli NRJ Awards come artista donna dell’anno. A 26 anni la cantautrice di Versailles è una delle cose migliori della scena pop europea. Meritano un ascolto anche la altrettanto fortissima title track. e anche “Et memes après je t’aimerai“.

