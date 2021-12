Sanremo 2022, i nomi dei 22 big in gara. Tanti ritorni e sei ex eurovisivi

Il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2022 Amadeus ha annunciato in diretta al TG1 di questa sera 22 dei 24 artisti che prenderanno parte alla rassegna. Una scelta, quella di anticipare l’annuncio, dovuta ai numerosi leaks che nei giorni scorsi – e ancora nella giornata odierna- circolavano relativamente alla lista.

Poche conferme rispetto ai nomi che appunto giravano nei giorni scorsi, alcuni debutti interessanti ma anche molti graditi ritorni tra cui ben 6 ex eurovisivi.

Ecco la line-up:

Elisa

Dargen D’Amico

Gianni Morandi

Ditonellapiaga con Donatella Rettore

Noemi

Highsnob e Hu

Le Vibrazioni

Sangiovanni

Massimo Ranieri

La Rappresentante di Lista

Ana Mena

Emma

Achille Lauro

Michele Bravi

Iva Zanicchi

Rkomi

Fabrizio Moro

Mahmood e Blanco

Giusy Ferreri

Irama

Giovanni Truppi

Aka7even

I debuttanti

Al fianco di Rettore ci sarà Ditonellapiaga, al secolo Margherita Carducci, romana classe 1997, nome emergente dell’elettropop italiano esplosa nell’ultimo anno e mezzo con una serie di singoli fortissimi (su tutti “Morphina“) ed un EP altrettanto quotato dalla critica

Esordio anche per i rapper Dargen D’Amico, Rkomi (che in passato ha duettato con Elisa in singoli di grande successo), Highsnob e Blanco (quest’ultimo esploso di recente con brani quali “Notti in bianco”, “Blu celeste” e “Mi fai impazzire” cantata insieme a Sfera Ebbasta), come anche per i due ex concorrenti di Amici Sangiovanni e Aka7even (fresco vincitore del Best Italian Act agli MTV EMA), per la cantante spagnola Ana Mena (che il palco del Festival l’ha calcato duettando con Riki nel 2020) e per il cantautore Giovanni Truppi (autore di brani molto belli tra cui “Scomparire”)

I ritorni in gara

Tanti graditi ritorni, a partire da quello di Elisa (vincitrice nel 2001 con “Luce (tramonti a nord-est)”), Donatella Rettore (4 partecipazioni più la quinta come ospite dei La Rappresentante di Lista nella serata dei duetti), Noemi (alla sua settima partecipazione), Hu (l’anno scorso tra i giovani), Le Vibrazioni (con alle spalle tre partecipazioni, quattro con quella da solista di Francesco Sarcina), La Rappresentante di Lista (in gara lo scorso anno con “Amare”), Achille Lauro (in gara per la terza volta dopo il suo ruolo di ospite fisso l’anno scorso), Michele Bravi (di ritorno dopo la partecipazione nel 2017), Giusy Ferreri (alla sua terza partecipazione) e Irama (per la quarta volta in gara, dopo una partecipazione tra i giovani e due tra i big).

Gli eurovisivi

Sono ben sei gli artisti che hanno rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest. Si parte con Iva Zanicchi, che nel 1969 fu in gara con “Due grosse lacrime bianche”. Per lei è l’undicesima partecipazione a Sanremo, con tre vittorie alle spalle. L’anno successivo fu la volta di Gianni Morandi (con quattro partecipazioni a Sanremo, due da solista, una in coppia con Barbara Cola nel 1995, una vittoria insieme a Ruggeri e Tozzi nel 1987 e due edizioni da conduttore). Nel 1970 si classificò ottavo con “Occhi di ragazza”. Massimo Ranieri con 6 partecipazioni e una vittoria (con “Perdere l’amore”) ha rappresentato l’Italia all’Eurovision ben due volte. Emma, per la terza volta a Sanremo dopo la vittoria nel 2012, ha partecipato all’Eurovision 2014 con il brano “La mia città” dopo una selezione interna classificandosi 21esima. Anche Fabrizio Moro, che un Sanremo l’ha vinto in coppia con Ermal Meta (nel 2018), ha partecipato all’Eurovision quello stesso anno proprio con “Non mi avete fatto niente”. Dulcis in fundo Mahmood, vincitore nel 2019 con “Soldi” dopo le sue due partecipazioni a Sanremo Giovani, si è classificato secondo all’Eurovision 2019 di Tel Aviv.

Sanremo 2022 a girone unico

Il Festival di Sanremo 2022 si svolgerà dal 1 al 5 febbraio e sarà ‘a girone unico’: ai 22 artisti annunciati questa sera infatti, se ne aggiungeranno altri due, che usciranno dalla finale di Sanremo Giovani, che si svolgerà in diretta su Rai 1 il 15 dicembre prossimo. In quella stessa data verranno svelati anche i titoli dei brani in concorso.

Non ci sarà infatti la categoria nuove proposte, con i due vincitori del galà dei giovani che concorreranno insieme agli altri 22 per vincere il Festival e poi rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022 il prossimo 14 maggio al Pala Olimpico di Torino.

