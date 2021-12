Charts: Adele fa doppietta e conquista quasi tutta Europa

Dominio totale per “Easy on me”, il singolo di Adele e per l’album che esso accompagna ovvero “30”

ALBANIA: Dieli – Fifi Ft. Bruno

Album:Dafine moj- Dafina Zeqiri

AUSTRIA: Easy on me – Adele

Album:Voyage – Abba

BELGIO- Singoli:Easy on me – Adele(Pnau remix) ( (Fiandre)/Easy on me – Adele (Vallonia)/Don’t shut me down- ABBA (Germanofono)

Album:30-Adele(Fiandre) / Civilisation – Orelsan (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Posljedjen dh- Daria Ekimova (nazionali)/Shivers – Ed Sheeran(internazionali)

Album: Bedroom- Marso

CIPRO – Singoli: Easy on me – Adele

Album:30-Adele

CROAZIA- Singoli:Poljubi me za kraj- Silente (nazionali)/ Easy on me – Adele (internazionali)

Album:Lipanj, Srpanj, Kolovoz – Urban & 4 (nazionali)/=- Ed Sheeran (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Stor mand – Tobias Rahim ft Andres Odbjerg

Album: 30-Adele

ESTONIA – Singoli: Shivers– Ed Sheeran

Album:Krasota i urodstvo- Oxxxymiron

FINLANDIA- Singoli:Samma Gamla Vanliga – Remix- Cledos, Ibe, Averagekidluke, A36

Album:30-Adele

FRANCIA- Singoli: L’odeur de l’essence- Orelsan

Album:Civilisation – Orelsan

GERMANIA –Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Voyage – Abba

GRAN BRETAGNA- Singoli: Easy on me – Adele

Album:30-Adele

GRECIA- Singoli: Daewoo 3- Bloody Hawk (nazionali)/ Easy on me – Adele (internazionali)

Album:Voyage – Abba

IRLANDA- Singoli:Easy on me – Adele

Album:30-Adele

ISLANDA- Singoli:Easy on me – Adele

Album:30-Adele

ISRAELE: Singoli:Hannukah – Static & Ben El Tavori (nazionali) / Stay- The Kid LAROI ft Justin Bieber (internazionali)

Album:30-Adele

ITALIA-Singoli: Love- Marracash & Guè Pequeno

Album: Disumano- Fedez

LETTONIA- Singoli: Easy on me – Adele

Album: Krasota i urodstvo- Oxxxymiron

LITUANIA- Singoli:Cold heart- Elton John &Dua Lipa (Pnau remix)

Album:30-Adele

LUSSEMBURGO-Easy on me – Adele

Album:Jefe- Ninho

MALTA –Singoli:Cold heart- Elton John &Dua Lipa (Pnau remix) (internazionali)/24/7 Carlo Gerada & Aidan

Album: 30-Adele

NORVEGIA- Singoli: Ludwig Daae – Helene Olafsen, Norges Nye Megahit

Album:30-Adele

PAESI BASSI- Singoli:Easy on me – Adele

Album: Voyage – Abba

POLONIA- Singoli:Cold heart- Elton John &Dua Lipa (Pnau remix)

Album:Nic- Sokol

PORTOGALLO- Singoli:Love Nwantiti (ah ah ah)- CKay feat. Joeboy & Kuami Eugene

Album: 30-Adele

REPUBBLICA CECA- Singoli: Stiny-Viktor Sheen

Album:Pribehy a sny – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Sfarsitul lumi- Andra (nazionali)/ Cold heart- Elton John &Dua Lipa (Pnau remix)(internazionali)

Album Industria 666- MGK666

RUSSIA- Singoli:Bad habits – Ed Sheeran

Album: Krasota i urodstvo- Oxxxymiron

SAN MARINO: Radio: Vertigine-Elodie

SERBIA- Singoli: Legalan- Hurricane (nazionali)/ Easy on me – Adele (internazionali)

Album: Christmas – Micheal Bublè

SLOVACCHIA: Singoli:Easy on me – Adele

Album:Pribehy a sny – Viktor Sheen

SLOVENIA- Singoli: Deznik-Peron (nazionali) /My universe – Coldplay & BTS (internazionali)

Album: 30-Adele

SPAGNA- Singoli: La fama- Rosalìa ft The Weeknd

Album: 30-Adele

SVEZIA- Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:Voyage – Abba

SVIZZERA: Singoli:Easy on me – Adele

Album:30-Adele

TURCHIA- Singoli:Love nwantiti (ah ah ah)- CKay feat. Joeboy & Kuami Eugene

Album: 30-Adele

UCRAINA- Singoli: Vyshni- Wellboy

Album: Krasota i urodstvo- Oxxxymiron

UNGHERIA- Singoli: Do It To It- Acraze ft Cherish

Album:Infiltration- Attila

Mi piace: Mi piace Caricamento...