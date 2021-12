“Cosmonauta” è il singolo di debutto dei sammarinesi Nova

Andiamo alla scoperta di una nuova band indie che arriva da San Marino. Si chiamano Nova e sono usciti da poco con l’album d’esordio “30 decibel di verità”, accompagnato da un singolo interessantissimo dal titolo “Cosmonauta” e da da un cortometraggio.

IL gruppo è nato nel 2019 mettendo insieme musicisti provenienti da varie esperienze musicali e l’album d’esordio è incentrato su canzoni che trattano varie forme di silenzio, perchè, come spiegano in una recente intervista “il silenzio è pace e guerra, una difesa ed una protesta, repressione o esplosione, è lo stato ultimo di ogni cosa”. Fra le tracce si trovano le canzoni scritte dal gruppo dal momento della sua fondazioni, fra le quali “Cordelia” e appunto “Silenzio“.

Chissà che non li si possa ritrovare nella sezione big di Una Voce per San Marino, il concorso che da quest’anno selezionerà l’artista sammarinese per l’Eurovision. Del resto proprio parlando a Libertas.sm si erano espresso in questo senso: “Una bella idea inoltre potrebbe essere dare la possibilità alla musica sammarinese di poter rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest, per esempio…”

