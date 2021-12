Eurovision 2022: ufficiali i primi quattro artisti in gara (e la prima canzone)

La macchina organizzativa dell’Eurovision Song Contest 2022, che si svolgerà al Pala Olimpico di Torino dal 10 al 14 maggio prossimi è ormai in moto ed anche le canzoni ed i cantanti cominciano ad essere annunciati.

Dopo Jeremy Makiese, il portiere ed ex partecipante di The Voice Belgique selezionato dal Belgio, altri tre artisti saranno sicuramente a Torino. Per la Bulgaria, la tv nazionale ha selezionato Intelligent Music Project, una band che cambia continuamente line up e frontman, fondata da un magnate per diffondere la musica e la cultura bulgara nel mondo. Due i componenti celebri: il batterista Stoyan Yankoulov, per due volte già all’Eurovision (2007 e 2013, sempre insieme ad Elitsa Todorova) e Ronnie Romero, cantante cileno già voce di diversi progetti rock e metal. “Intention” è il rock che porteranno in concorso

La Georgia ha selezionato internamente un curioso progetto denominato Circus Mircus, composto da tre artisti che hanno abbandonato l’accademia circense locale alla fine del 2020. Su Eurofestival News, l’approfondimento. I Paesi Bassi torneranno invece a cantare in olandese con S10, cantautrice alt-pop già vista all’Eurosonic di Groningen, che ha inciso due album premiatissimi dalla critica. Anche qui l’approfondimento del nostro sito partner.

