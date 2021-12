“Mon amour” di Zzoilo: come un remix in duetto (con Aitana) fa decollare un brano

All’improvviso, uno sconosciuto. Insieme ad uno dei nomi emergenti del pop spagnolo. “Mon amour”, che vede Aitana insieme al ventunenne valenciano Zzoilo è schizzata improvvisamente in testa alla classifica spagnola, sostanzialmente dal nulla. Non c’è dubbio che più della melodia, comunque intrigante, hanno potuto la popolarità della cantante e soprattutto il remix molto ben fatto, che ha cominciato a girare per le radio spagnole, Los 40 in testa.

Così il gioco è fatto. Si tratta di un brano che Zoilo Tuñón Rosa, aspirante chef con la passione per la musica aveva inciso a fine 2020 e che è arrivato alle orecchie della cantante catalana pochi mesi dopo. Sono bastati alcuni versi condivisi su twitter per lanciare l’idea del remix. In pochissimo tempo, il singolo è diventato il brano dell’estate e appunto poche settimane fa ha concluso il ciclo con il primo posto in classifica. Da zero a cento in pochi mesi, come ormai sempre più spesso capita nel panorama musicale attuale, complici i social network.

Immediatamente sono arrivati anche Spotify e TikTok a suggellare il lancio di un artista e renderlo immediatamente popolare anche fra i giovanissimi e fargli guadagnare anche una nomination ai Premios 40 come nuovo artista maschile spagnolo.

