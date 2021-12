Alla scoperta di Rigoberta Bandini, il nome più interessante del Benidorm Fest

Proprio in queste ore è stata presentata la lineup del Benidorm Fest, il revamping dello storico concorso musicale spagnolo che RTVE ha resuscitato dopo diversi anni dalla sua chiusura trasformandolo nella selezione spagnola per l’Eurovision 2022. Ovviamente nel tentativo di recuperare posizioni dopo anni in cui le proposte sono state molto sotto la media non solo della produzione spagnola ma anche del gusto eurovisivo medio.

La line up, che trovate in questo post del nostro sito partner Eurofestival News, è interessante, soprattutto per il fatto che si tratta della prima edizione della fase-2 del concorso, ma qui vorremmo concentrarci su un nome fra questi: Rigoberta Bandini.

Cantautrice, attrice e doppiatrice, è uno dei nomi emergenti della musica spagnola, perchè nell’ultimo anno e mezzo è uscita con una serie di singoli straordinari che hanno avuto enorme impatto nel pubblico. Qui sotto trovate “Julio Iglesias”, che è la sua cosa migliore ma altri due singoli hanno avuto un impatto virale su spotify, vale a dire “Perra” e soprattutto “In Spain we call it Soledad”

Si autoproduce, canta in inglese, spagnolo e catalano, bel 2021, è stata inclusa nella lista dei 100 spagnoli più creativi di Forbes nella categoria arte. Un nome sicuramente da tenere d’occhio, un profilo interessante in chiave eurovisiva.

