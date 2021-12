The Voice Senior: entra Mauro Goldsand, l’autore di “Carletto il principe dei mostri” (e non solo)

In pochi conoscono il suo volto, ma in realtà alcune delle sue canzoni sono famosissime, soprattutto fra coloro che erano bambini negli anni 80. Eppure Mauro Goldsand è uno dei musicisti e autori più popolare in quel periodo e negli anni 90. Oggi sessantasettenne, è stato protagonista a The Voice senior dove ha conquistato i quattro giudici Clementino, Orietta Berti, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio con una straordinaria performance sulle note di “Via con me” di Paolo Conte.

Goldsand è popolare soprattutto nella scena delle sigle dei cartoni animati. Insieme con Franco Migliacci infatti ne ha incise alcune famosissime. Su tutte quella della versione italiana di “Carletto, il principe dei mostri” e quella di “Chobin”, che alla metà degli anni 80 sono andate in onda con successo anche in Italia. Lui stesso le ha interpretate nell’ambito del gruppo Il Mago, La Fata e la Zucca Bacata.

Ma Goldsand è anche autore di brani della scena pop italiana: ha firmato fra gli altri due brani per il Festival di Sanremo, in particolare “Blue Hotel” di Lene Lovich, uno dei pochi pezzi in inglesi che hanno preso parte al concorso (era il 1982). Nel 1995 invece firmò “Più di così” di Antonella Arancio, nona nel 1995.

Curiosità: Goldsand ha anche un legame…eurovisivo con Erminio Sinni, il cantautore grossetano vincitore della prima edizione di The Voice Senior: aveva infatti firmato “All the love away”, il brano con cui Sinni insieme a Tiziana Camelin ha partecipato alle selezioni rumene per l’Eurovision nel 2018.

Per Goldsand si sono girati tutti: la sua voce da crooner andrà al servizio del team di Loredana Bertè.

Mi piace: Mi piace Caricamento...