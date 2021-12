Charts: Adele comanda, ma ritornano i classici del Natale “pop”

Adele è ancora la grande protagonista, con singolo e album, ma arrivano i classici di Natale: Wham, Mariah Cary e Micheal Bublè

ALBANIA: Dieli – Fifi Ft. Bruno

Album:Lshoja Zamin- Yll Limani

AUSTRIA: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album::30-Adele

BELGIO- Singoli:Easy on me – Adele(Pnau remix) ( (Fiandre)/Bruxelles je t’aime – Angèle (Vallonia)/Don’t shut me down- ABBA (Germanofono)

Album:30-Adele(Fiandre) / Nonante-cinq Angèle (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Posljedjen dh- Daria Ekimova (nazionali)/Cold heart- Elton John &Dua Lipa (Pnau remix)(internazionali)

Album: Fighting Demons- Justice WRLD

CIPRO – Singoli: Easy on me – Adele

Album:30-Adele

CROAZIA- Singoli:Poljubi me za kraj- Silente (nazionali)/ Easy on me – Adele (internazionali)

Album:Dumb Loud Hollow Twang De Luxe- The Bambi Molesters (nazionali)/30 – Adele (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Last Christmas- Wham

Album: Christmas-Micheal Bublè

ESTONIA – Singoli: Where are you now? – Lost Frequencies & Calum Scott

Album: Fighting Demons- Justice WRLD

FINLANDIA- Singoli:Samma Gamla Vanliga – Remix- Cledos, Ibe, Averagekidluke, A36

Album:30-Adele

FRANCIA- Singoli: Jour Meilleur- Orelsan

Album:Civilisation – Orelsan

GERMANIA –Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Servant of the mind- Volbeat

GRAN BRETAGNA- Singoli: Merry Christmas- Ed Sheeran & Elton John

Album:30-Adele

GRECIA- Singoli: King Kong- Light, Bossikan (nazionali)/ Easy on me – Adele (internazionali)

Album:Voyage – Abba

IRLANDA- Singoli:Easy on me – Adele

Album:30-Adele

ISLANDA- Singoli:Easy on me – Adele

Album:Vögguvísur- Hafdis Hudd

ISRAELE: Singoli:Paka Paka – Ella Lee (nazionali) / Pepas-Farruko (internazionali)

Album:Fighting demons – Justice WRLD

ITALIA-Singoli: Love- Marracash & Guè Pequeno

Album: Noi, loro, gli altri- Marracash

LETTONIA- Singoli: Easy on me – Adele

Album: Bandana I – Big Baby Tape & kizaru

LITUANIA- Singoli:Cold heart- Elton John &Dua Lipa (Pnau remix)

Album:30-Adele

LUSSEMBURGO-Easy on me – Adele

Album:Jefe- Ninho

MALTA –Singoli:Cold heart- Elton John &Dua Lipa (Pnau remix) (internazionali)/Run – Lex & Micimago

Album: Christmas-Micheal Bublè

NORVEGIA- Singoli: Snowman-Sia

Album: Christmas-Micheal Bublè

PAESI BASSI- Singoli:Dat heb jij gedaan-Meau

Album: Voyage – Abba

POLONIA- Singoli:Where are you now? – Lost Frequencies & Calum Scott

Album:30-Adele

PORTOGALLO- Singoli:Love Nwantiti (ah ah ah)- CKay feat. Joeboy & Kuami Eugene

Album: Recomeçar- Tony Carreira

REPUBBLICA CECA- Singoli: Stiny-Viktor Sheen

Album:Pribehy a sny – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Sfarsitul lumi- Andra (nazionali)/ Stay- The Kid LAROI ft Justin Bieber (Pnau remix)(internazionali)

Album Industria 666- MGK666

RUSSIA- Singoli:Bad habits – Ed Sheeran

Album: Krasota i urodstvo- Oxxxymiron

SAN MARINO: Radio: Easy on me – Adele

SERBIA- Singoli: Vegan- MC Stojan (nazionali)/ Take my breath – The Weeknd (internazionali)

Album: 30-Adele

SLOVACCHIA: Singoli:Jedna dva-Jzomandias

Album:Pribehy a sny – Viktor Sheen

SLOVENIA- Singoli: Vse kot prej – Kevin Koradin (nazionali) /Your song saved my life – U2 (internazionali)

Album: 30-Adele

SPAGNA- Singoli: La fama- Rosalìa ft The Weeknd

Album:Cabel a tierra- Vetusta Morla

SVEZIA- Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:Voyage – Abba

SVIZZERA: Singoli:Easy on me – Adele

Album:30-Adele

TURCHIA- Singoli:Love nwantiti (ah ah ah)- CKay feat. Joeboy & Kuami Eugene

Album: Sür Eve- Güneş

UCRAINA- Singoli: Vyshni- Wellboy

Album: Bandana I – Big Baby Tape & kizaru

UNGHERIA- Singoli: Butter – BTS

Album: Az utolsó békeév- Akos

