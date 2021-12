All Together Now, continuano le lacrime da telenovela: ecco i 7 finalisti

All Toghether Now arriva finalmente a designare i finalisti, ben 7 sui 16 iniziali, non esiste in alcun talent. Una trasmissione sempre meno credibile, anche per il meccanismo che oggi aveva come al solito dei duelli improponibili su brani diversi per poi qualificare anche tre dei quattro perdenti. Si vota la voce e la tecnica, mentre per l’emozione ci sono le lacrime. Fiumi di lacrime, come sempre: non è un talent, è una telenovela messicana.

Prima Manche- Duelli

Michelangelo Falcone (I tuoi particolari di Ultimo) vs Jalisse Bascià (Non sono una signora di Loredana Bertè): Non particolarmente brillanti nessuno dei due, ma va detto che cantare Ultimo non è facile; lui fa il suo, senza strafare. Jalisse Bascià prende una stecca ad inizio canzone. MURO 85-74, finisce 88-92 ribaltone dei giurati. Bascià in semifinale.

Samir Abbas (Heal the world di Micheal Jackson) va Carola Campagna (I surrender- Celine Dion): Non c’è partita, Carola Campagna è dritta e intonata come una spada, su un pezzo difficilissimo. Samir Abbas credo non abbia più margini di crescita MURO 86- 98, finisce 79-100. Campagna in finale.

Giacomo Voli (The show must go on dei Queen) vs Vincenzo Cantiello (Adagio di Lara Fabian): La prova di Giacomo Voli è incredibile, forse una delle migliori viste in questa edizione. Voce modulata benissimo, su un pezzo difficilissimo, anche emozionante. Tocca a Cantiello, daje de lacrime, come sempre. Canta la Fabian, a tutta voce. Solo tecnica, nemmeno tutta perchè a volte traballa. Emoziona come un frigorifero. MURO 87-86, finisce 99-88. Voli in finale.

Gaetano Schettini (Take me to the church di Hozier) vs Michelle Perera (Dimmi come di Alexia): Gaetano Schettini ha cambiato matrimonio, ma continua sul filone. Michelle Perera, pure qui daje de lacrime e singhiozzi. Vince facile, con un pezzo nelle sue corde. MURO 59-97, finisce 60-100, Perera in finale.

Seconda Manche

Michelangelo Falcone (We are the people di Bono, The Edge, Martin Garrix): Non particolarmente brillante, ha un bel timbro e lo si sa, ma non è particolarmente convincente. MURO 55, sale 65.

Samir Abbas (When I was your man di Bruno Mars): Impreciso qua e là, perde anche una nota strada facendo. MURO 92, mah. Scende solo ad 87. Va in finale

Vincenzo Cantiello (When you believe di Whitney Houston e Mariah Carey): Il paragone è impietoso e lui arricchisce con degli acuti che non sono acuti e delle fioriture inutili. MURO 100, francamente incomprensibile.Va in finale

Gaetano Schettini (Lei m’ama anche se il mondo non m’ama di Zucchero): Canta bene e questo è il suo mondo, ma appunto, come sta dicendo J AX è un artista da quei palchi, quelli dei matrimoni. Che è un ottimo lavoro perchè si fanno bei soldi, ma non c’entra con questo contest. MURO 76, confermato

Spareggio

Michelangelo Falcone (In mezzo a questo inverno di Tiziano Ferro) vs Gaetano Schettini (Human di Rag’n bone Man): Nessuno dei due particolarmente brillanti, ma almeno Falcone non fa l’imitazione di Tiziano Ferro (oltre a non svirgolare). MURO 83- 68, finisce 88-73, eliminato Schettini.

