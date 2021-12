Junior Eurovision Song Contest 2021: la guida completa e le canzoni in gara

Anche quest’anno, come ormai tradizione, il nostro sito partner Eurofestival News ha realizzato anche per lo Junior Eurovision Song Contest 2021 la guida pratica all’evento che si svolgerà domenica 19 dicembre (diretta su Rai Gulp alle 15.50, commento Mario Acampa, Giorgia Boni e Marta Viola) e che vedrà in gara per l’Italia Elisabetta Lizza col brano “Specchio (Mirror on the wall)”.

All’interno, come sempre, tutte le informazioni sullo show – che si terrà presso la Grande Salle de La Seine Musicale, la prestigiosa sala da concerto di Parigi come seguirlo e soprattutto le schede dedicate ad ogni singolo partecipante. La settimana dello show si è aperta oggi con la cerimonia d’apertura e le prime prove.

La Guida allo Junior Eurovision Song Contest 2021 è completamente gratuita e disponibile per tutti sia nel classico formato PDF che in versione eBook.

Queste invece le 19 canzoni in gara nell’appuntamento parigino:

