Festival di Sanremo 2022: saranno tre i Giovani che andranno all’Ariston

Domani alle ore 21.15 su Rai 1 si completerà il cast del Festival di Sanremo 2022, con la finale di Sanremo Giovani, che vedrà in lizza 12 artisti, 8 selezionati da Sanremo Giovani stesso e 4 da Area Sanremo. Nel festival a categoria unica, i vincitori di questo galà andranno ad integrare i 22 nomi già annunciati nei giorni scorsi. A decidere le loro sorti non sarà il televoto bensì lo stesso Amadeus (direttore artistico) e la commissione musicale che ha selezionato i finalisti, entrambi al 50%.

La novità annunciata da Amadeus in conferenza stampa è che non saranno più due ma tre, portando quindi la line- up dell’Ariston a 25 nomi. Sempre ovviamente che Amadeus non abbia in mente un’altra sorpresa.

Perchè domani i 22 big saranno presenti in studio ed annunceranno i titoli dei loro brani. Tutti in studio meno Elisa, positiva al Covid, che si collegherà dalla quarantena per annunciare a sua volta il brano. A questo proposito, Amadeus ha annunciato che in caso di positività, come lo scorso anno, l’artista resterà in gara col video delle prove.

Di seguito i 12 finalisti di Sanremo Giovani e i brani che presenteranno domani sera, che però non saranno quelle con cui gareggeranno al Festival di Sanremo 2022.

Per l’Ariston, infatti, gli artisti – per mantenere il requisito di inedito – hanno già presentato alla commissione artistica un brano inedito.

