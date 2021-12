Le canzoni che (purtroppo) non sentiremo all’Eurovision: “Jezinky” di Giudi

Le selezioni nazionali per l’Eurovision nei vari Paesi sono partite e fanno già vittime illustri. Nel caso di Jitka Moulisova, in arte Giudi poi, il pezzo non è solo bellissimo ma avrebbe anche portato un altro po’ di Italia, perchè la cantautrice ceca è sposata con un italiano e da tempo vive ad Aradeo, in Salento. Un EP alle spalle, ma anche diverse altre collaborazioni anche in Italia (per esempio con gli Aprés la classe), ha un sound alt-pop innovativo per la rassegna ed è un peccato sia arrivata solo terza.

“Jezinky” l’ha fatta conoscere al grande pubblico ma nella sua Repubblica Ceca ha già una buona popolarità come artista emergente. Suggeriamo all’ascolto l’onirica “Visions” ed anche l’altrettanto interessante “NoBody“. Per chi volesse approfondire la sua carriera ed il suo rapporto con l’Italia, vi rimandiamo a questa intervista del nostro sito partner Eurofestival News.

