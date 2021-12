The Voice Senior: dal Festival di Sanremo 1985 riecco Laura Landi

The Voice Senior continua nella sua parte più bella, ovvero nel farci riscoprire qualche nome un po’ semi-dimenticato della musica italiana: è il caso di Laura Landi. Fiorentina, 63 anni, in pochi lo ricordano, ma è stata una delle prime artiste in gara nella sezione giovani del Festival di Sanremo. Correva l’anno 1985 e dopo aver vinto Castrocaro – anzi, proprio a seguito di quella vittoria – prese parte alla rassegna con la delicata “Firenze, piccoli particolari”, scritta dal duo Gaio Chiocchio-Amedeo Minghi

Un brano poco fortunato, perchè non riuscì ad approdare in finale, ma che comunque le ha consentito di cominciare una carriera professionale, sia pure come corista, per diversi artisti italiani: Claudio Baglioni, Marco Masini, Pupo, Aleandro Baldi, Umberto Tozzi, Francesca Alotta, Peppino di Capri, Francesco Nuti, Mia Martini, Massimo Ranieri, Laura Pausini, Federico Salvatore,Fabrizio Moro.

Interrotta per la maternità la carriera, è diventata poi insegnante di canto moderno. L’abbiamo vista ricomparire alle Blind Auditions con “Un’avventura” di Lucio Battisti, interpretata a dire il vero con tutti i pregi ed i difetti della corista. Ma le è comunque bastato per far girare Clementino e Gigi D’Alessio, scegliendo poi quest’ultimo.

