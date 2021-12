Charts: dominio assoluto per Adele, padrona di singoli ed album

Prosegue ancora la corsa in vetta alla classifica di Adele, sia nei singoli che negli album

ALBANIA: Dieli – Fifi Ft. Bruno

Album:Lshoja Zamin- Yll Limani

AUSTRIA: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:Servant of the mind- Volbeat

BELGIO- Singoli:Easy on me – Adele(Pnau remix) ( (Fiandre)/Bruxelles je t’aime – Angèle (Vallonia)/Don’t shut me down- ABBA (Germanofono)

Album:30-Adele(Fiandre) / Nonante-cinq Angèle (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Need you – Mihaela Marinova (nazionali)/Cold heart- Elton John &Dua Lipa (Pnau remix)(internazionali)

Album: Live live fast- Roddy Rich

CIPRO – Singoli: Easy on me – Adele

Album:Live live fast- Roddy Rich

CROAZIA- Singoli:Sretan Božić ljubavi- Pravila Igre (nazionali)/ Easy on me – Adele (internazionali)

Album:Gori Ulica – Boris Novković (nazionali)/= – Ed Sheeran(internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Last Christmas- Wham

Album: Servant of the mind- Volbeat

ESTONIA – Singoli: Where are you now? – Lost Frequencies & Calum Scott

Album: Psykhy popadaiut v top- Max Korzh

FINLANDIA- Singoli:Samma Gamla Vanliga – Remix- Cledos, Ibe, Averagekidluke, A36

Album:30-Adele

FRANCIA- Singoli: Jefe- Ninho

Album:Jefe- Ninho

GERMANIA –Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: 20.Jahre Wis Scheffen Deutschland- Frei.Wild

GRAN BRETAGNA- Singoli: Merry Christmas- Ed Sheeran & Elton John

Album:30-Adele

GRECIA- Singoli: King Kong- Light, Bossikan (nazionali)/ Ku Je Ti- Finem & Light (internazionali)

Album:Voyage – Abba

IRLANDA- Singoli:Easy on me – Adele

Album:30-Adele

ISLANDA- Singoli:Easy on me – Adele

Album:Vögguvísur- Hafdis Hudd

ISRAELE: Singoli: Mikum- Hanan Ben Ari (nazionali) / Merry Christmas Everyone – Shakin’ Steven (internazionali)

Album:Mezrkh frue- Tuna

ITALIA-Singoli: Love- Marracash & Guè Pequeno

Album: Gvesus- Guè

LETTONIA- Singoli: Easy on me – Adele

Album: Psykhy popadaiut v top- Max Korzh

LITUANIA- Singoli:Cold heart- Elton John &Dua Lipa (Pnau remix)

Album:30-Adele

LUSSEMBURGO-Easy on me – Adele

Album:Jefe- Ninho

MALTA –Singoli:Cold heart- Elton John &Dua Lipa (Pnau remix) (internazionali)/Dan Il Milded- Amber

Album: 30-Adele

NORVEGIA- Singoli: Snowman-Sia

Album: Christmas-Micheal Bublè

PAESI BASSI- Singoli:Vluchtstrook – Kris Kross Amsterdam x Antoon x Sigourney K

Album: 30-Adele

POLONIA- Singoli: Paranoia-Daria

Album:Lesna Muzyka – Dawid Podsiadlo

PORTOGALLO- Singoli:Love Nwantiti (ah ah ah)- CKay feat. Joeboy & Kuami Eugene

Album: Recomeçar- Tony Carreira

REPUBBLICA CECA- Singoli: Stiny-Viktor Sheen

Album:Pribehy a sny – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Sfarsitul lumi- Andra (nazionali)/ Cold heart- Elton John &Dua Lipa (Pnau remix)(internazionali)

Album Cordial-Nane

RUSSIA- Singoli:Bad habits – Ed Sheeran

Album: Psykhy popadaiut v top- Max Korzh

SAN MARINO: Radio: Come nelle canzoni- Coez

SERBIA- Singoli: Localo- Popov & Nucci (nazionali)/ Take my breath – The Weeknd (internazionali)

Album: Hscc 1-Hindley Street Country Club

SLOVACCHIA: Singoli:Reklama na Rap-Kontafakt

Album:Pribehy a sny – Viktor Sheen

SLOVENIA- Singoli: Plese po svoje -Leopold. I. (nazionali) /Overpass graffiti – Ed Sheeran (internazionali)

Album: Christmas- Micheal Bublè

SPAGNA- Singoli: Mon Amour (remix) – Aitana & zzoilo

Album:Cuando Te Muerdes el Labio- Leiva

SVEZIA- Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:Voyage – Abba

SVIZZERA: Singoli:Merry Christmas- Elton John & Ed Sheeeran

Album:30-Adele

TURCHIA- Singoli:Love nwantiti (ah ah ah)- CKay feat. Joeboy & Kuami Eugene

Album: Antroposen 001- maNga

UCRAINA- Singoli: Vyshni- Wellboy

Album: Psykhy popadaiut v top- Max Korzh

UNGHERIA- Singoli: Butter – BTS

Album: Testamentum-Omega

