Junior Eurovision Song Contest 2021: vince l’armena Malena Fox con “Qami qami”. Decima l’Italia

Aprine Martoyan, in arte Malena Fox ha vinto lo Junior Eurovision Song Contest 2021, che stato ospitato da La Seine Musicale a Parigi. “Qami Qami”, il brano scritto e prodotto dal dj TOKIONINE, regala al paese caucasico il secondo successo nella storia del concorso, 11 anni dopo la vittoria di Vladimir Arzmuanyan. Al secondo posto Sarah Egwu James con il brano “Somebody”, per la Polonia, terzi i padroni di casa francesi con “Tic Tac” ed Enzo Hilaire.

Decimo posto per l’Italia con “Specchio (Mirror on the wall)” di Elisabetta Lizza, un risultato deludente rispetto alle attese, ma che lascia comunque l’Italia in top 10. Un podio che mette ai primi due posti quelle che sono sembrate artiste già pronte per il grande palco: 14 anni, l’età massima consentita, per la cantante armena che già lo scorso anno era stata selezionata, prima del ritiro del Paese a seguito della guerra; 13 per la polacca di origine nigeriana.

L’Armenia si conferma una corazzata: oltre alle due vittorie, vanta quattro secondi e due terzi posti. E c’è di più: mai è scesa sotto il nono posto. Clamoroso l’exploit del Portogallo, penultimo (appena 9 punti) dopo il giro delle giurie, vinto dalla Francia (120 punti), con l’Italia nona (60). Il televoto, a sorpresa, ha premiato il fado del quattordicenne Simão Oliveira, addirittura terzo dietro ad Armenia e Polonia. Molto male qui l’Italia, appena dodicesima (47)

La classifica finale

Armenia 224 Polonia 218 Francia 187 Georgia 163 Azerbaigian 151 Ucraina 125 Russia 124 Kazakistan 121 Macedonia del Nord 114 Italia 107 Portogallo 101 Malta 97 Serbia 86 Albania 84 Spagna 77 Bulgaria 77 Germania 61 Irlanda 44 Paesi Bassi 43

