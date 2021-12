Alle 15.50 su Rai Gulp lo Junior Eurovision 2021: tifiamo (e votiamo) Elisabetta Lizza

E’ arrivato il giorno dello Junior Eurovision Song Contest 2021. Alla sala da concerto La Seine Musicale di Parigi, dove la Francia ha scelto di portare il concorso a seguito della vittoria di Valentina con “J’imagine” lo scorso anno si sfidano 19 paesi con l’Italia che come altri, torna dopo un anno di assenza, avendo saltato l’edizione completamente da remoto dello scorso anno.

Ed anche quest’anno non sono mancati i problemi: tutto è infatti andato sin qui in scena senza pubblico, jury rehearsal comprese, mentre oggi l’arena sarà regolarmente riempita, secondo le normative di sicurezza francesi. L’Italia può clamorosamente fare il bis: a nessun paese è mai riuscita l’accoppiata Eurovision-Junior Eurovision ma “Specchio (Mirror on the wall)” della nostra rappresentante, la dodicenne di Adro (Brescia) Elisabetta Lizza, ricorda i Maneskin e ha già raccolto diversi consensi in giro per l’Europa. “Specchio” è un dialogo tra la giovane cantante e la sua immagine allo specchio, in cui lei chiede di andare oltre le apparenze, un po’ come oggi succede con le immagini proposte dagli smatphone, che trasmettono ai ragazzi false immagini, che li allontanano da loro stessi.

La più importante manifestazione canora europea per ragazzi torna finalmente a proporre dopo qualche annata alterna un lotto di canzoni di grande livello, con Russia, Macedonia, Georgia, Albania, Armenia e Spagna che sembrano quelle maggiormente in grado di insidiare la portacolori azzurra, selezionata dall’Antoniano dopo un paio di partecipazioni fortunate a concorsi nazionali ed internazionali.

Elisabetta Lizza canterà per quinta. L’ordine di uscita è stato in parte sorteggiato (per quanto concerne il brano di apertura, quello di chiusura ed il posizionamento dei padroni di casa francesi) e per il resto composto da France Télévisions ed EBU sulla base di criteri artistico musicali.

Di seguito l’ordine di esibizione:

Germania – Pauline – Imagine Us Georgia – Niko Kajaia – Let’s Count The Smiles Polonia – Sara James – Somebody Malta – Ike & Kaya – My Home Italia – Elisabetta Lizza – Specchio (Mirror on the wall) Bulgaria – Denislava & Martin – Voice Of Love Russia – Tanya Mezhentseva – Mon Ami Irlanda – Maiú Levi Lawlor – Saor (Disappear) Armenia – Maléna – Qami Qami Kazakistan – Alinur Khazim & Beknur Zhanibekuly – Ертегі әлемі (Fairy World) Albania – Anna Gjebrea – Stand By You Ucraina – Olena Usenko – Vazhil Francia – Enzo – Tic Tac Azerbaigian – Sona Azizova – One Of Those Days Paesi Bassi – Ayana – Mata Sugu Aō Ne Spagna – Levi Díaz – Reír Serbia – Jovana & Dunja – Oči Deteta (Children’s Eyes) Macedonia del Nord – Datje Muzika – Green Forces Portogallo – Simão Oliveira – O Rapaz

L’Italia allo Junior Eurovision

Il debutto dell’Italia allo Junior Eurovision Song Contest risale al 2014 quando fu rappresentata da Vincenzo Cantiello con il brano ‘’Tu primo grande amore’’. Alla settima partecipazione, l’Italia conta anche anche un terzo posto, quello del 2016 con Fiamma Boccia e ‘’Cara Mamma (Dear Mom)’’, oltre a due settimi posti, un undicesimo posto ed un sedicesimo posto.

Dove vedere lo spettacolo

Lo show comincia alle 16, ma Rai Gulp (canale 42 DTT), proporrà 10 minuti di anteprima. A commentare lo spettacolo dal centro di produzione Rai di Torino saranno Mario Acampa, ormai tradizionale voce di accompagnamento per la Rai, insieme a Giorgia Boni, popolare volto delle fiction per ragazzi di Rai Gulp e Marta Viola, che ha rappresentato l’Italia nel 2019 con “La voce della terra”.

Come si vota

Come all’Eurovision, la vittoria è determinata da un doppio set di voti, ciascuno dei quali peserà per il 50% sull’esito finale. Uno è come sempre quello delle giurie nazionali (composte da tre adulti e due bambini), l’altro è quello del voto on line che sostituisce il televoto. Per questo motivo è possibile votare anche per Elisabetta Lizza, andando a questo link.

