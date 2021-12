“Na miña pel”, Lucia Perez torna e canta in galiziano

Ritroviamo con piacere un’artista che ha saputo trovare una dimensione importante in una nicchia musicale alla quale non sempre viene offerto il giusto spazio, quello delle canzoni in dialetto. Nel caso di Lucia Perez, è il galiziano. La trentottenne è nata infatti a Lugo, in Galizia, una comunità autonoma al confine col Portogallo, del quale infatti, il dialetto ha molto accenti.

“Na miña pel”, è il suo nuovo singolo, che esce dopo un periodo che ha visto la cantante, già rappresentante spagnola all’Eurovision 2011 con “Que me quiten lo bailao”, impegnata proprio alla tv pubblica di Galizia. Il progetto fra l’altro nasce esattamente in collaborazione col Governo della comunità autonoma. Pop con venature folk, decisamente interessante. E oltretutto lei diventa anche sempre più bella.

