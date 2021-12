“Furacão”, anticipa il tour di congedo (forse) degli Amor Electro

Ritroviamo con piacere una delle band più interessanti del panorama europeo, vale a dire i portoghesi Amor Electro, che mancano da un po’ da queste colonne, per colpa nostra. Recuperiamo così un brano che ha già qualche mese ma merita di essere ascoltato vale a dire “Furacão“

Da oltre 10 anni protagonisti della scena pop rock lusitana, gli Amor Electro tornano sulle scene dopo l’improvvisa morte dello storico bassista. Ed a quanto annunciato da Marisa Liz, dovrebbe essere l’ultimo della storica band, che dovrebbe sciogliersi a breve. O meglio, si sarebbe probabilmente già sciolta se non fosse che ci sono da recuperare alcuni concerti annullati per la pandemia in questo 2021 e che il gruppo intende assolutamente onorare nell’anno a venire.

