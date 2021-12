The Voice Senior: riecco Stefano Nosei, l’uomo del cabaret in musica

Per quelli come noi che hanno passato da un po’ i 35 anni Stefano Nosei è un personaggio noto. Perchè ci ha davvero fatto tanto ridere. Adesso fa piacere ritrovarlo in una veste più seria a The Voice Senior. Nosei è un cabarettista che negli anni ’90 è stato ospite fisso del Maurizio Costanzo Show, proponendo alcuni numeri esilaranti di cabaret in musica, nei quali parodiava le canzoni celebri cambiandone le parole (suggeriamo qui l’ascolto della sua versione di “Agnese” di Ivan Graziani).

A 65 anni il musicista e comico spezzino si è rimesso in gioco come cantante, presentandosi alle audizioni del popolare programma di Rai 1 con una versione di “You’ve got a friend” di Carole King ed i giudici hanno gradito, girandosi in blocco. Lui ha scelto Clementino in quello che – se verrà confermato nel roster – si preannuncia come un accoppiamento scoppiettante.

Continua la passerella di nomi noti nel programma dedicato ai cantanti Over 60 anche in questa edizione: da Rosa Giannoccaro de Le Figlie del Vento (Sanremo 1973); a Mauro Goldsand, autore della sigla di “Carletto il principe dei mostri”; sino a Laura Landi, protagonista a Sanremo 1985. Ora invece ecco Nosei. Manca ancora una puntata di audizioni, potrebbero esserci altre sorprese.

