“Que hablen de mi” è il nuovo singolo di Pastora Soler

Ritroviamo qui un’artista che ci piace sempre per la sua delicatezza e la dolcezza delle sue melodie. Stiamo parlando di Pastora Soler, che col suo decimo posto nel 2012 ha tuttora il miglior risultato spagnolo del decennio all’Eurovision Song Contest insieme con Ruth Lorenzo. “Que hablen de mi”, uscito in singolo, ce la ripropone su quelle sonorità retrò con le quali è ormai pienamente identificata.

La ex regina della copla, adesso convertita al pop, è reduce da un tour di buon successo e si prepara all’uscita di un nuovo lavoro che possa confermarla in quell’affetto che il pubblico non le ha mai fatto mancare nonostante non sia una molto presente in tv. Il brano, scritto da un team ispano-svedese ormai avvezzo al mondo eurovisivo (Erik Bernholm , Thomas G-son e Tony Sánchez-Olhsson) è accompagnato da un video molto bello: l’estetica è ispirata al XIX secolo e presenta un ballo in maschera con la collaborazione della Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga.

Il brano stesso è un inno alla libertà: “La paura di ciò che diranno a volte ci fa non osare essere noi stessi, il giogo di qualcuno accanto a te che non ti lascia essere te stesso, non ascoltando quella voce interiore che urla sempre la tua verità”, ha scritto l’artista sui social presentandolo.

