Il nostro Buon Natale con “Christmas on my doorstep” delle OG3NE

Il nostro Buon Natale quest’anno ha i suoni ed il colore di uno dei gruppi vocali più interessanti e particolari della scena musicale europea, vale a dire le olandesi Og3ne, ovvero le sorelle Lisa, Amy e Shelley Vol, lanciate da The Voice van Holland e poi rappresentanti eurovisive dei Paesi Bassi nel 2017, dopo averlo fatto da bambine allo Junior nel 2007.

“Christmas on my doorstep” è un singolo inedito natalizio che conferma ed esalta la vocalità e l’armonia delle tre interpreti e soprattutto offre un diverso spaccato delle canzoni natalizie, sospeso fra i gospel americani, il jazz e le canzoni tradizionali.

Come sempre, da parte nostra, per chi crede, che sia un Buon Natale di Luce, perchè la Luce di Cristo che viene al mondo per salvarci aiuti a superare questo momento complesso ed in generale tutti i momenti duri della vita. Per tutti, in generale, che sia una straordinaria giornata di relax e di stacco dallo stress quotidiano.

