Charts a tutto Natale: dagli Wham a Carey e Bublè fino alle charity songs

Grandi classici del Natale pop come i brani di Wham e Mariah Carey o come l’album di Micheal Bublè, ma in questa settimana sono ai vertici anche la charity song di Elton John e Ed Sheeeran con LadBaby, che sono in testa anche con l’altra loro hit natalizia, anche questa a scopo benefico..

ALBANIA: Besom- Dj Dagz & DJ PM Ft. Yll Limani

Album:Orchidè-Kida

AUSTRIA: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:Voyage- ABBA

BELGIO- Singoli:Easy on me – Adele (Fiandre)/Bruxelles je t’aime – Angèle (Vallonia)/Don’t shut me down- ABBA (Germanofono)

Album:Waterval – K3 (Fiandre) / Nonante-cinq Angèle (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Need you – Mihaela Marinova (nazionali)/Cold heart- Elton John &Dua Lipa (Pnau remix)(internazionali)

Album: Christmas-Micheal Bublè

CIPRO – Singoli: Easy on me – Adele

Album:Christmas- Micheal Bublè

CROAZIA- Singoli:Sretan Božić ljubavi- Pravila Igre (nazionali)/ Easy on me – Adele (internazionali)

Album:5 April 1981 – Bijelo Dugme (nazionali)/Music of the spheres -Coldplay (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Last Christmas- Wham

Album: Christmas- Micheal Bublè

ESTONIA – Singoli: Where are you now? – Lost Frequencies & Calum Scott

Album: Christmas- Micheal Bublè

FINLANDIA- Singoli:Abdcdefu – Gayle

Album:30-Adele

FRANCIA- Singoli: Jefe- Ninho

Album:Civilisation – Orelsan

GERMANIA –Singoli: Last Christmas- Wham

Album:Nur- Fynn Kliemann

GRAN BRETAGNA- Singoli: Sausage rolls for everyone -LadBaby ft Ed Sheeran & Elton John

Album:30-Adele

GRECIA- Singoli: King Kong- Light, Bossikan (nazionali)/ Ku Je Ti- Finem & Light (internazionali)

Album:Voyage – Abba

IRLANDA- Singoli:Merry Christmas- Elton John & Ed Sheeran

Album:30-Adele

ISLANDA- Singoli:Styttist í það- Baggalatur

Album:Vögguvísur- Hafdis Hudd

ISRAELE: Singoli: Ata lo levad- Yair Shoval (nazionali) / Last Christmas- Wham (internazionali)

Album:Mezrkh frue- Tuna

ITALIA-Singoli: Love- Marracash & Guè Pequeno

Album: Noi, loro, gli altri – Marracash

LETTONIA- Singoli: Easy on me – Adele

Album: Psykhy popadaiut v top- Max Korzh

LITUANIA- Singoli:Cold heart- Elton John &Dua Lipa (Pnau remix)

Album:30-Adele

LUSSEMBURGO-Easy on me – Adele

Album:Christmas- Micheal Bublè

MALTA –Singoli:Cold heart- Elton John &Dua Lipa (Pnau remix) (internazionali)/Dan Il Milded- Amber

Album: 30-Adele

NORVEGIA- Singoli: Når Julefreden Senker Seg-Truls Svendsen, Charlotte Smith, Norges Nye Megahit

Album: Christmas-Micheal Bublè

PAESI BASSI- Singoli:Vluchtstrook – Kris Kross Amsterdam x Antoon x Sigourney K

Album: 30-Adele

POLONIA- Singoli: Paranoia-Daria

Album:Meskie Granie 2021- Interpreti Vari

PORTOGALLO- Singoli:Love Nwantiti (ah ah ah)- CKay feat. Joeboy & Kuami Eugene

Album: Recomeçar- Tony Carreira

REPUBBLICA CECA- Singoli: Stiny-Viktor Sheen

Album:Pribehy a sny – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Sfarsitul lumi- Andra (nazionali)/ Cold heart- Elton John &Dua Lipa (Pnau remix)(internazionali)

Album BULIBA$HA- RAVA

RUSSIA- Singoli:Solnce Monako- Llusia Chebotina

Album: Psykhy popadaiut v top- Max Korzh

SAN MARINO: Radio: Crazy love- Marracash

SERBIA- Singoli:Cujem Da Se Ovih Dana Razvodis- Sasa Matic (nazionali)/ Take my breath – The Weeknd (internazionali)

Album: Nojeva varka- Marcelo

SLOVACCHIA: Singoli:Chrome Hearts Freestyle- Pil C

Album: Huhu -BMS

SLOVENIA- Singoli: Plese po svoje -Leopold. I. (nazionali) /Overpass graffiti – Ed Sheeran (internazionali)

Album: Christmas- Micheal Bublè

SPAGNA- Singoli: Moras- Bzrp Music Session vol.47- Bizarrap/Morad

Album:Sanz-Alejandro Sanz

SVEZIA- Singoli:Last Christmas- Wham

Album:Voyage – Abba

SVIZZERA: Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:30-Adele

TURCHIA- Singoli:Love nwantiti (ah ah ah)- CKay feat. Joeboy & Kuami Eugene

Album: 30-Adele

UCRAINA- Singoli: Vyshni- Wellboy

Album: Psykhy popadaiut v top- Max Korzh

UNGHERIA- Singoli: Bongo Cha Cha Cha- Goodboys

Album: Testamentum-Omega

