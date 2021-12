“Need you”, Mihaela Marinova conquista le charts bulgare

Sono in tanti a vederla bene come rappresentante bulgara all’Eurovision Song Contest, forse perchè è fra le più internazionali che il Paese propone. A 24 anni, Mihaela Marinova è un nome fra i più prominenti della scena nazionale e questo brano “Need you” l’ha riportata in testa alla classifica piuttosto rapidamente dopo averla a lungo frequentata anche in tempi recenti.

Lanciata da X Factor Bulgaria, un album all’attivo ma diversi singoli di successo, ha anche una forte popolarità televisiva, avendo preso parte pure alle versioni locali di Tu cara me suena e The Masked Singer. Dopo una serie di brani in bulgaro, ora si affaccia al mercato internazionale con questo pop in inglese non lontano dalle sonorità attualmente in classifica.

