“Paka Paka”, l’ultima hit di Ella Lee strizza l’occhio a TikTok

Di Ella Lee Lahav avevamo parlato diverso tempo fa, in occasione dell’esordio: due singoli che l’hanno fatta schizzare in testa alle classifiche del suo Paese, Israele, dal nulla. Ora però questa ragazza del 2003 in poco tempo è diventata una vera star. Non solo per l’incredibile carica di sensualità che sprigiona a nemmeno 19 anni, ma anche perchè ha saputo conquistarsi il pubblico dei giovanissimi, in particolare quelli che stanno su TikTok.

“Paka Paka”, che come gli altri brani è entrato in classifica direttamente al primo posto, sembra proprio realizzato per essere accompagnato da un balletto di quelli pensati per il social network cinese. Lei, uscita dalla selezione israeliana per l’Eurovision (seconda nel 2020, l’anno della vittoria di Eden Alene), è stata presa in carico da Johnny Goldstein, il producer ed hitmaker multiplatino più famoso del Paese (già collaboratore dei Black Eyed Peas) ed è stato subito successo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...