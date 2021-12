Venti hit EDM europee che non possono mancare nella playlist dance di Capodanno

Anche se purtroppo le restrizioni costringono a non frequentare le discoteche per limitare le occasioni di contagio da Covid-19, nulla ci vieta di poter ballare in casa alcune delle maggiori hit di questo ultimo periodo. Ed anzi, è una forma diversa per esorcizzare il periodo scuro. Ecco dunque un viaggio nella dance EDM europea: venti pezzi che non possono mancare nella vostra playlist di Capodanno. Alzate il volume delle casse, che si parte.

Ofenbach- Be mine (Francia/Regno Unito)

Il duo di dj francesi ha scelto in questo caso come vocalist la cantante britannica che è uno dei nomi più interessanti della scena europea. Ne esce un banger che non può mancare nella vostra playlist di Capodanno

Purple Disco Machine ft Eyelar (Germania/ Paesi Bassi)

Il dj tedesco dopo il successo dello scorso anno con Sophie Scott dei Sophie and The Giants ci riprova e fa di nuovo centro invitando in voce la giovane interprete olandese Eyelar per un brano che ha gli anni 80 dentro.

Swedish House Mafia and The Weeknd (Svezia/Canada)

Accoppiata di lusso con il canadese campione di vendite che mette la voce sui beat della crew svedese capitanata da Sebastian Ingrosso, origini tarantine. Ne esce una hit da suonare a tutto volume.

Alle Farben ft KIDDO (Germania/Svezia)

Dopo la hit “All we got” con Robin Schulz che l’ha lanciata nel panorama mondiale consentendole di far girare nel mainstream il suo primo singolo da solista, la cantante svedese KIDDO torna a mettere la voce su un pezzo dance, stavolta con Alle Farben, un altro notevole hitmaker tedesco. Pezzo tutto da canticchiare.

Meduza ft Hozier – Tell it to my heart (Italia/Irlanda)

Dopo quello con Dermot Kennedy i milanesi Meduza, già incoronati ai Music Moves Europe Talent Awards 2019 ci riprovano con un altro irlandese, vale a dire Hozier. L’effetto è di quelli fortissimi.

Joel Corry x Jax Jones ft Charlie XCX & Saweetie – Out Out (Gran Bretagna/Canada)

L’inglese Joel Corry campiona “Alors on danse” di Stromae e lo trasforma in una hit dance coinvolgendo due connazionali, ovvero Jax Jones e Charlie XCX e la statunitense Saweetie, a sua volta in rampa di lancio con un’altra hit.

Lost Frequencies ft Calum Scott (Belgio/Regno Unito)

Il belga Lost Frequencies è un altro degli hitmakers di questa generazione con le sue numerose produzioni crossover. Qui lo troviamo – finalmente con un pezzo senza campionamenti – con la voce del britannico Calum Scott, già vincitore di Britain’s got talent.

Tiesto & Ava Max -The Motto (Paesi Bassi/Usa)

Uno dei big della EDM europea, coi suoi 52 anni, ovvero l’olandese Tiesto, assolda Ava Max per un brano a tutta energia che se le cose fossero andate meglio, avrebbe avuto le potenzialità per far scoppiare le dancefloors continentali.

Trei Degete ft Squeezie & Kronomuzik – Time Time (Francia)

“Time time”, cantata in rumeno, è la hit dell’anno su TikTok in Francia: lo youtuber Squeezie e due progetti musicali francesi, partendo da una sfida per parodiare successi come Dragostea din tei, hanno realizzato brani lungo lo stesso schema. E il successo è stato immediato, anche su Spotify e sul suo corrispettivo francese Deezer. Brano da suonare quando il tasso alcolemico è già alto e permette di pogare.

Family – David Guetta ft Annalisa, Ty Dolla Sign & A Boogie with Da Hoodie (Francia/Italia/Usa)

Non potevano non dedicare uno spazio alla straordinaria partecipazione di Annalisa ad uno dei rarissimi pezzi dance in italiano, per giunta sui beat di David Guetta, uno dei campioni mondiali del genere. Con lei anche Ty Dolla Sign e A Boogie With Da Hoodie. Il pezzo funziona.

Becky Hill ft Topic – My heat goes (La Di Da) (Regno Unito/Germania)

Stavolta a dispetto del titolo, non c’è alcuna connessione col successo dei primi anni 2000 dei French Affair. Si tratta invece di un pezzo che va fortissimo soprattutto all’Est, che vede la voce dell’artista britannica sui beat dei dj tedesco di origine croata.

Manuel Riva x Iraida – Modern love (Romania)

Restando ad Est, se vi piacciono le sonorità anni 90, non potete perdere questo pezzo made in Romania, dove ci sono tutta una serie di producers di livello nel genere. Qui Manuel Riva, uno dei nomi noti, accoppiato con la cantante Iraida.

Kungs- Never Going Home (Francia)

Caso più unico che raro, in questo pezzo uscito qualche mese fa, la parte vocale sui beat di Kungs è affidata – non accreditato – ad un altro dj francese, vale a dire Martin Solveig. Riempipista di spessore.

Gabry Ponte, LUM!X, Prezioso -Thunder (Italia/Austria)

Attenzione a questo pezzo prodotto da Gabry Ponte. La mano del dj torinese ex Eiffel 65 si sente tutta. Ma qui il progetto è interessante perchè insieme a Prezioso, altro nome che non necessità di presentazioni, tengono a battesimo il debutto internazionale di LUM!X, il nome nuovo dell’EDM, un diciannovenne austriaco che insieme ai due è già stato disco d’oro in patria nel 2020. Di lui si parla molto in chiave Eurovision.

Galantis x Lucas & Steve x Ilira – Alien (Svezia/ Paesi Bassi/Svizzera)

Sempre a proposito di hitmakers, in questa compilation non potevano ovviamente mancare Galantis, che in questo periodo sono in classifica con diversi progetti. Ma questo con gli olandesi Lucas & Steve e la svizzera di origine kosovara Ilira Gashi è decisamente in più interessante.

Imanbek & Rita Ora – Bang Bang (Kazakistan/Regno Unito)

Qui dobbiamo assolutamente parlarne perchè la nuova frontiera della EDM è in Kazakistan. Segnatevi il nome di Imanbek perchè questo ventenne presto diventerà uno dei nomi prominenti del genere. Intanto ha già vinto il Grammy per il remix di “Roses” di Saint JHN e messo insieme una serie di collaborazioni, come questo brano con Rita Ora che dà il nome all’EP omonimo e che campiona la mitica sigla di Beverly Hills Cop, ovvero “Axel F” di Harold Faltermeyer.

Gromee & Olivia Addams – Broken (Polonia/Romania)

Continuiamo il giro dell’est con uno dei nomi prominenti in quella zona, ovvero Gromee, già rappresentante eurovisivo polacco e la voce della giovanissima emergente rumena Olivia Addams, sbucata in testa alle charts direttamente da TikTok.

Nina Kraviz- This Time (Russia)

Chiusura con tre nomi di dj e artiste dance donne. Il primo è Nina Kravitz. Siberiana, premiatissima, è una delle poche artiste a cantare sui suoi stessi beat. Questo brano è uscito da pochissimo e sta già andando a mille.

Minelli- Nothing hurts (Romania)

Tuttora in classifica in quasi tutto l’Est con la Hit “Rampampam” di cui abbiamo parlato, la rumena Minelli è uscita in queste settimane con un altro pezzo fortissimo, che decisamente merita un ascolto.

Colonia- Nijanse Crvene (Croazia)

Il più popolare gruppo dance croato, che ha come voce dal 2017 Ivana Lovric, è sempre sulla cresta dell’onda, ormai da 25 anni, non solo nei Balcani ma in buona parte del Nord Europa. L’ultima hit funziona moltissimo.

