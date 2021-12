La Top 30 delle migliori canzoni europee del 2021 secondo Euromusica

L’ultimo post dell’anno come tradizione è riservato alla Top 30 delle migliori canzoni europee del 2021. Un viaggio musicale attraverso vari generi e canzoni che hanno accompagnato questo anno.

Una graduatoria che come sempre, non ha alcun criterio se non quello del gusto personale della nostra redazione di Euromusica e non è pertanto guidata da dati di vendita, streaming o altro.

Purtroppo quest’anno problemi tecnici ci impediscono il consueto video con gli snippets, pertanto qui sotto vedete la classifica a scorrere, sul modello delle hit parade di altri tempi. Cliccando sul titolo, trovate i brani da vedere che poi ritrovate nella playlist video sotto, insieme a quella su spotify.

Buon ascolto, buona visione. E ovviamente, Buona fine e buon principio a tutti!

30 🇫🇮 🇸🇪 TEFLON BROTHERS X PANDORA – I love you

29 🇬🇧 TOM GRENNAN – Dont’ break the heart

28 🇷🇺 MANIZHA – Russian Woman

27 🇮🇸 ASDIS X DAðI FREYR – Feel the love

26 🇱🇹 THE ROOP – Discotheque

25 🇬🇧 ADELE – Easy on me

24 🇮🇱 🇬🇷 IDAN AMEDI & MALOU – A place for both of us

23 🇪🇸 MARLENA – Muñequita de Cristal

22 🇮🇹 LA RAPPRESENTANTE DI LISTA – Amare

21 🇩🇪 MILKY CHANCE – Colorado

20 🇬🇧 GRIFF – One night

19 🇳🇴 SIGRID – Mirror

18 🇮🇹 🇬🇧 MICHELE BRAVI & SOPHIE AND THE GIANTS – Falene

17 🇮🇸 DAðI OG GAGNAMAGNIð – 10 Years

16 🇮🇹 MELANCHOLIA – Medicine

15 🇮🇱 EDEN ALENE – Set me free

14 🇫🇷 CLARA LUCIANI – Le reste

13 🇬🇧 ED SHEERAN – Shivers

12 🇸🇪 ABBA – Don’t shut me down

11 🇮🇹 COLAPESCE DIMARTINO – Musica leggerissima

10 🇫🇷 HOSHI – J’te pardonne

9 🇧🇪 HOOVERPHONIC – The wrong place

8 🇫🇷 BARBARA PRAVI – Voilà

7 🇸🇪 KIDDO – My 100

6 🇫🇮 LORDI – Believe me

3 🇪🇸 RIGOBERTA BANDINI – Julio Iglesias

L’albo d’oro

2010: A night like This-Caro Emerald (Paesi Bassi)

2011: Cancion de amor caducada – Melendi (Spagna)

2012: Standing still- Roman Lob (Germania)

2013: Ca ira – Joyce Jonathan (Francia)

2014: Derniere danse- Indila (Francia)

2015: Love me like you- Little Mix (Regno Unito)

2016: Corzinha de Verão – Deolinda (Portogallo)

2017: Stranger – Sigrid (Norvegia)

2018: Toy – Netta (Israele)

2019: Castles- Freya Ridings (Regno Unito)

2020: Think about things – Daõi og Gagnamagniõ (Islanda)

