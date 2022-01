Charts: l’ultima del 2021 è ancora di matrice natalizia

Come sempre la prima classifica porta ancora le certificazioni dell’anno precedente. Dominano le canzoni natalizie

ALBANIA: Corazon – Butrint Imeri Ft. Don Xhoni

Album:Orchidè-Kida

AUSTRIA: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:Voyage- ABBA

BELGIO- Singoli:Waterval – K3 (Fiandre)/Bruxelles je t’aime – Angèle (Vallonia)/Don’t shut me down- ABBA (Germanofono)

Album:Waterval – K3 (Fiandre) / Nonante-cinq Angèle (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Need you – Mihaela Marinova (nazionali)/Up-Inna (internazionali)

Album: 30-Adele

CIPRO – Singoli: Easy on me – Adele

Album:30-Adele

CROAZIA- Singoli:Sretan Božić ljubavi- Pravila Igre (nazionali)/ Last Christmas- Wham (internazionali)

Album:Dani I Godine (Best Of 2014–2021)- Nina Badric (nazionali)/30- Adele (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Last Christmas- Wham

Album: Christmas- Micheal Bublè

ESTONIA – Singoli: Cold heart- Elton John &Dua Lipa (Pnau remix) (internazionali)

Album: Bandana I – Big Baby Tape & kizaru

FINLANDIA- Singoli:Snowman – Sia

Album:Tämä Maailma Tarvitsee Joulun- Suvi Teräsniska

FRANCIA- Singoli: Jefe- Ninho

Album:Civilisation – Orelsan

GERMANIA –Singoli: Last Christmas- Wham

Album:Kontrollierte Anarchie – Philipp Burger

GRAN BRETAGNA- Singoli: Merry Christmas- Elton John & Ed Sheeran

Album:30-Adele

GRECIA- Singoli:Oplo – Trannos, Light & Stanley (nazionali)/ Ku Je Ti- Finem & Light (internazionali)

Album:Voyage – Abba

IRLANDA- Singoli:Merry Christmas- Elton John & Ed Sheeran

Album:30-Adele

ISLANDA- Singoli:Styttist í það- Baggalatur

Album:Vögguvísur- Hafdis Hudd

ISRAELE: Singoli: Mi l ybu Avraham Tal & Barb (nazionali) /Cold heart- Elton John &Dua Lipa (Pnau remix)(internazionali)

Album:Mezrkh frue- Tuna

ITALIA-Singoli: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Noi, loro, gli altri – Marracash

LETTONIA- Singoli: Easy on me – Adele

Album: Bandana I – Big Baby Tape & kizaru

LITUANIA- Singoli:Rockin’ Around The Christmas Tree- Brenda Lee

Album:30-Adele

LUSSEMBURGO-Abcdefu – Gayle

Album:Jefe – Ninho

MALTA –Singoli:Cold heart- Elton John &Dua Lipa (Pnau remix) (internazionali)/Dan Il Milded- Amber

Album: 30-Adele

NORVEGIA- Singoli: Når Snøen Smelter – fra Tre nøtter til Askepott- Astrid S

Album: Christmas-Micheal Bublè

PAESI BASSI- Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Christmas- Micheal Bublè

POLONIA- Singoli: Paranoia-Daria

Album:Meskie Granie 2021- Interpreti Vari

PORTOGALLO- Singoli:Love Nwantiti (ah ah ah)- CKay feat. Joeboy & Kuami Eugene

Album: Recomeçar- Tony Carreira

REPUBBLICA CECA- Singoli: Stiny-Viktor Sheen

Album:Pribehy a sny – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Up-Inna (nazionali)/ Cold heart- Elton John &Dua Lipa (Pnau remix)(internazionali)

Album BULIBA$HA- RAVA

RUSSIA- Singoli:The Night of Happy Hopes- Larisa Dolina & Nikolay Baskov & Dima Bilan & Yulianna Karaulova & Khor Akademii Igoria Krutogo

Album: Bandana I -Big Baby Tape & kizaru

SAN MARINO: Radio: Seta- Elisa

SERBIA- Singoli:Aca Lukas & Dragana Mirkovic – Sad I Zauvek(nazionali)/ Take my breath – The Weeknd (internazionali)

Album: Nojeva varka- Marcelo

SLOVACCHIA: Singoli:Chrome Hearts Freestyle- Pil C

Album: Huhu -BMS

SLOVENIA- Singoli: Plese po svoje -Leopold. I. (nazionali) /Overpass graffiti – Ed Sheeran (internazionali)

Album: Christmas- Micheal Bublè

SPAGNA- Singoli: Moras- Bzrp Music Session vol.47- Bizarrap/Morad

Album:Sanz-Alejandro Sanz

SVEZIA- Singoli:Last Christmas- Wham

Album:Voyage – Abba

SVIZZERA: Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:30-Adele

TURCHIA- Singoli:Love nwantiti (ah ah ah)- CKay feat. Joeboy & Kuami Eugene

Album: Hoş Geldin- Mahsun Kirmizigül

UCRAINA- Singoli: Mirazh- Artem Pirovanov

Album: Psykhy popadaiut v top- Max Korzh

UNGHERIA- Singoli: Hcoin To The Moon-Miles Guo

Album: Testamentum-Omega

