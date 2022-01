“Vluchstrook”, il doppio remix che rilancia un pezzo del 1975

C’è un brano che da qualche settimana è schizzato in testa alle classifiche olandesi ed ha attirato l’attenzione di molti fra di noi che si occupano di musica europea. Si chiama “Vluchtstrook”, ovvero “Corsia di emergenza” ed è realizzato dai Kriss Kross Amsterdam, un trio di dj molto noto nei Paesi Bassi per le loro rielaborazioni di pezzi famosi. Il brano in questo caso è addirittura una doppia cover, o meglio potremmo dire il remix di un remix.

La melodia da cui il trio di dj ha fatto il remix, stavolta migliorandolo, è una roba molto gabber, di quelle da pogare con le casse ad altissimo volume, ovvero “Have you ever been mellow” dei Party Animals del 1995, che a sua volta è una cover della molto migliore ed assai diversa “Have you never been mellow“, incisa da Olivia Newton John nel 1975.

La versione che ne fanno, nella quale mettono la voce il rapper e producer Antoon e la cantante Sigourney Korper, da qualche anno sulla scena con discreto successo sia come solista che come voce per progetti dance, è decisamente delicata e anche un po’ romantica: “Non voglio perderti, posso andare a 130 sulla corsia d’emergenza nella notte per riprenderti e stare con te” .

Una produzione interessante per un gruppo che ha già suonato in tutti i più importanti festival EDM e house continentali e non solo.

