“Momentismo absoluto”, il nuovo fortissimo singolo dei Fangoria

Torniamo a parlare di un duo che ci piace tantissimo per il loro stile musicale che ricorda tantissimo gli anni 80. Il riferimento è ai Fangoria ovvero Alaska e Nacho Canut, che da 1989 si chiamano così dopo essere stati un nome prominente della Movida Madrilena degli anni 80 come Alaska y Pegamoides e poi Alaska y Dinarama.

“Momentismo absoluto”, un inno che invita a cogliere l’attimo e vivere la vita giorno per giorno è il singolo che accompagna Exitencialismo Pop, il nuovo lavoro di inediti dopo quattro anni. Un brano che non si distacca da quelli che da oltre 30 anni consentono loro di sbancare le classifiche di vendita e che soprattutto li confermano leader di un genere, l’elettropop, che in Spagna è forse più forte che in altri stati europei.

Con oltre 500.000 copie vedute, alle quali si sommano quelle vendute nei 10 anni precedenti, il duo è un esempio di longevità ad alti livelli e ora si prepara a trainare il singolo a livello europeo, visto che Alsaka sarà la presentatrice del redivivo Benidorm Fest, che la tv spagnola ha recuperato come selezione spagnola per l’Eurovision.

