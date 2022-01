L’alt-pop “concentrato” di Pink Pantheress vince il BBC Sound of 2022

Pink Pantheress è è il BBC Sound of 2022. Un riconoscimento solo virtuale, indetto dalla BBC ma che da quando esiste ha quasi sempre indovinato l’artista su cui scommettere per l’anno che inizia. Si tratta infatti di un annuale sondaggio organizzato dalla BBC che chiede, a dj ed esperti del settore musicale (114 fra dj, giornalisti, blogger, cantanti e critici musicali), sulla base di una longlist pubblicata alla fine dell’anno precedente, chi sia il nome emergente su cui puntare.

Dall’interessante shortlist è uscita questa ventenne di Bath, nel Regno Unito, che ha conquistato i critici ma anche tantissime star europee ed internazionali con il suo sound moderno che ha una caratteristica curiosa: i suoi pezzi durano infatti poco più di un minuto e mezzo. Cosa che ovviamente l’ha lanciata su TikTok. In estate la hit “Just for me” è entrata nella Top40 inglese, oltre a conquistare la top 5 in Nuova Zelanda.

Tantissimi i nomi interessanti presenti nella lista: fra questi la svizzera Priya Ragu (della quale riparleremo), ma anche Wet Leg e Mimi Webb (seconde e terza, rispettivamente). Intanto per lei, sono arrivati attestati da The Guardian e New York Times. Meritano un ascolto anche “I must apologise” , “Pain” e “Passion“.

In passato, vale la pena ricordare erano stati inseriti nelle short list Sigrid (vincitrice nel 2018), Anna Calvi, Billie Eilish, gli Hurts, Claire Maguire, James Blake, Years & Years, ma anche la spagnola Rosalia, James Bay, Ella Eyre, Stormzy, Angel Haze, Raye, lo statunitense Khalid e la italo-canadese Alessia Cara.

