Trap e “Amici” sbancano le charts del 2021: Rkomi e Sangiovanni battono Måneskin

Sangiovanni e Rkomi davanti ai Måneskin. Sono loro i re delle classifiche di vendita nel 2021. Il cantante vicentino con “Malibù” si aggiudica una top 20 con un solo brano non italiano, vale a dire “Stay” di Justin Bieber, con il primo brano in inglese che è però italiano, ovvero “I wanna be your slave” dei Måneskin. I quali sono appena quarti con “Zitti e buoni”. Ed Sheeran appena 25. con “Bad habits” e The Weekend, l’altro dominatore nel mondo in posizione 27.

Måneskin sono anche presenti al sedicesimo posto con “I wanna be your slave”, alla posizione numero 43 con “Beggin’” (proprio nei giorni scorsi certificato triplo disco di platino) ed alla numero 73 con “Vent’anni”.

Se fra i singoli dominano oltre al vincitore della sezione di Amici anche trap e reggaeton, negli album si completa il dominio del talent show di Canale 5, a testimonianza che ormai sono soltanto i giovanissimi a comprare i dischi, quasi tutti online. Top 20 tutta italiana negli album, vince “Taxi driver” di Rkomi, con l’album dei Måneskin terzo.

Anche in questo caso sono presenti l’altro album dei Måneskin ovvero “Il ballo della vita”, che complice il loro doppio successo del 2021 è rientrato attestandosi in posizione 22 e poi c’è “Chosen”, l’EP uscito al momento della loro partecipazione ad X Factor, rientrato in classifica in posizione 33.

La Top 20 dei singoli più venduti nel 2021

1. Malibù – Sangiovanni

2. Mi fai impazzire – Blanco & Sfera Ebbasta

3. Mille – Fedez, Achille Lauro & Orietta Berti

4. Zitti e buoni – Måneskin

5. La canzone nostra – Mace, Blanco & Salmo

6. Notti in bianco – Blanco

7. Musica leggerissima – Colapesce & Dimartino

8. Nuovo Range – Rkomi, Sfera Ebbasta & Junior K

9. Lady – Sangiovanni

10. Voce – Madame

11. Partire da te – Rkomi

12. Un bacio all’improvviso – Rocco Hunt & Ana Mena

13. Ti raggiungerò- Fred De Palma

14. Loca – Aka7even

15. Paraocchi – Blanco

16. I wanna be you slave – Måneskin

17. Pistolero- Elettra Lamborghini

18. Stay – The Kid LAROI & Justin Bieber

19. Makumba – Noemi & Carl Brave

20. Scrivile scemo – Pinguini Tattici Nucleari

La Top 20 degli album più venduti nel 2021

1. Taxi driver – Rkomi

2. Sangiovanni – Sangiovanni

3. Teatro d’ira – Vol. I – Måneskin

4. Blu Celeste – Blanco

5. Madame – Madame

6. Plaza – Capo Plaza

7. Noi, loro, gli altri – Marracash

8. Ahia! – Pinguini Tattici Nucleari

9. Famoso – Sfera Ebbasta

10. Flop – Salmo

11. OBE – Mace

12. Gemelli- Ernia

13. Siamo qui – Vasco Rossi

14. Solo- Ultimo

15. Fastlife 4 – Gué Pequeno % DJ Harsh

16. Ok – Gazzelle

17. Aka7even – Aka7even

18. Fuori dall’hype – Pinguini Tattici Nucleari

19. Il cielo contromano- Deddy

20. Disumano-Fedez

La Top 10 dei vinili più venduti nel 2021

1. The dark side of the moon – Pink Floyd

2. Noi, loro, gli altri – Marracash

3. Fine line- Harry Styles

4. Teatro d’Ira Vol.1 -Måneskin

5. Nevermind – Nirvana

6. Harry Styles – Harry Styles

7. Siamo qui – Vasco Rossi

8. La voce del padrone- Franco Battiato

9. Blu celeste- Blanco

10. The Wall- Pink Floyd

