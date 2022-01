Charts: Gayle e The Weeknd inaugurano il nuovo anno

“ABCDEFU”, il singolo d’esordio della diciassettenne Gayle, spinto da TikTok vola nelle charts, come l’album di The Weeknd

ALBANIA: Era – Sant & Marly

Album:Muzikë E Alltisë – Mc Kresha & Lyrical Son

AUSTRIA: ALast Christmas -Wham

Album:Voyage- ABBA

BELGIO- Singoli: Merry Christmas – Elton John & Ed Sheeran (Fiandre)/Bruxelles je t’aime – Angèle (Vallonia)/Imagine- Zaz (Germanofono)

Album:Waterval – K3 (Fiandre) / Nonante-cinq Angèle (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Need you – Mihaela Marinova (nazionali)/Up-Inna (internazionali)

Album: Dawn FM- The Weeknd

CIPRO – Singoli: Easy on me – Adele

Album:Dawn FM- The Weeknd

CROAZIA- Singoli:Sretan Božić ljubavi- Pravila Igre (nazionali)/ Last Christmas- Wham (internazionali)

Album:Dani I Godine (Best Of 2014–2021)- Nina Badric (nazionali)/30- Adele (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Stor mand – Tobias Rahim ft Andreas Odbjerg

Album: Christmas- Micheal Bublè

ESTONIA – Singoli: Cold heart- Elton John &Dua Lipa (Pnau remix) (internazionali)

Album: Dawn FM- The Weeknd

FINLANDIA- Singoli:Joulun Kanssas Jaan -Haloo Helsinki feat. Cantores Minores

Album:Tämä Maailma Tarvitsee Joulun- Suvi Teräsniska

FRANCIA- Singoli: Jefe- Ninho

Album:Civilisation – Orelsan

GERMANIA –Singoli: ABCDEFU – Gayle

Album: Memento Mori – Feuerschwanz

GRAN BRETAGNA- Singoli: Easy on me – Adele

Album:= – Ed Sheeran

GRECIA- Singoli:Chinchilla- SNIK, FLY LO, Mike G(nazionali)/ All I want for Christmas is you – Mariah Carey (internazionali)

Album:30-Adele

IRLANDA- Singoli:ABCDEFU – Gayle

Album:= – Ed Sheeran

ISLANDA- Singoli:Cold heart- Elton John &Dua Lipa (Pnau remix)

Album:Vögguvísur- Hafdis Hudd

ISRAELE: Singoli: Reshi- Osher Cohen (nazionali) /Love the way yoou lie – Rihanna ft Eminem (internazionali)

Album:Dawn FM- The Weeknd

ITALIA-Singoli: Love- Marracassh & Guè

Album: Noi, loro, gli altri – Marracash

LETTONIA- Singoli: Easy on me – Adele

Album: Dawn FM- The Weeknd

LITUANIA- Singoli:Cold heart- Elton John &Dua Lipa (Pnau remix)

Album:30-Adele

LUSSEMBURGO-ABCDEFU– Gayle

Album:Dawn FM- The Weeknd

MALTA –Singoli:Cold heart- Elton John &Dua Lipa (Pnau remix) (internazionali)/Dan Il Milded- Amber

Album: Dawn FM- The Weeknd

NORVEGIA- Singoli: ABCDEFU– Gayle

Album: F*ck love (Savage) – The Kid LAROI

PAESI BASSI- Singoli:Dat heb jij gedaan- Meau

Album: 30-Adele

POLONIA- Singoli: Paranoia-Daria

Album:Mlody Matczak – Mata

PORTOGALLO- Singoli:Love Nwantiti (ah ah ah)- CKay feat. Joeboy & Kuami Eugene

Album: Recomeçar- Tony Carreira

REPUBBLICA CECA- Singoli: Stiny-Viktor Sheen

Album:Pribehy a sny – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Up-Inna (nazionali)/ Cold heart- Elton John &Dua Lipa (Pnau remix)(internazionali)

Album: Dawn FM- The Weeknd

RUSSIA- Singoli:The Night of Happy Hopes- Larisa Dolina & Nikolay Baskov & Dima Bilan & Yulianna Karaulova & Khor Akademii Igoria Krutogo

Album: Dawn FM- The Weeknd

SAN MARINO: Radio: Seta- Elisa

SERBIA- Singoli:Hajde- Tea Tahirovic (nazionali)/ Drive- Clean Bandit x Topic ft Wes Nelson (internazionali)

Album: Dawn FM- The Weeknd

SLOVACCHIA: Singoli:Reklama na Rap- Kontrafakt

Album: KF ako Rolls- Kontrafakt

SLOVENIA- Singoli: Plese po svoje -Leopold. I. (nazionali) /Overpass graffiti – Ed Sheeran (internazionali)

Album: Dawn FM- The Weeknd

SPAGNA- Singoli: Mon Amour (remix) – Aitana & Zzoilo

Album:Sanz-Alejandro Sanz

SVEZIA- Singoli:ABCDEFU– Gayl

Album:30-Adele

SVIZZERA: Singoli:All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album:30-Adele

TURCHIA- Singoli:Love nwantiti (ah ah ah)- CKay feat. Joeboy & Kuami Eugene

Album: Dawn FM- The Weeknd

UCRAINA- Singoli: Mirazh- Artem Pirovanov

Album: Dawn FM- The Weeknd

UNGHERIA- Singoli: Christmas tree – V

Album: Az utolsó békeév- Akos

