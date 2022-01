“Paranoia”, Daria fa di nuovo centro e sogna l’Eurovision

Della giovane polacca Daria Marcinkowska abbiamo parlato tempo fa perchè il suo debutto internazionale col singolo “Love blind” è andato fortissimo. Torniamo a parlarne perchè c’è un brano che in questo momento è sulle bocche di molti eurofan. “Paranoia“, il suo nuovo fortissimo singolo, infatti, non solo è da due mesi in testa alla classifica polacca, ma viene dato – essendo elegibile come data di uscita -anche in corsa per l’Eurovision 2022.

Reduce da The Voice of Poland, la collaborazione con grandi nomi del pop europeo le sta regalando uno dei sound più internazionali che c’è nell’Europa dell’est. Formatasi a Londra, oggi incide per una etichetta indipendente tedesca che ha sotto contratto alcuni nomi emergenti e di spicco del mainstream. Un successo immediato, ma meritato e sicuramente un nome da segnarsi in prospettiva

