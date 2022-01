Dalla Spagna ecco Dora Postigo, la figlia di Bimba Bosè

Segnatevi il nome di Dora Postigo perchè ha tutte le carte in regola per diventare una delle artiste top dei prossimi anni. Classe 2004, se il suo nome non vi dice nulla forse è più facile abbinarla a Bimba Bosè, la modella e attrice spagnola prematuramente scomparsa, di cui è figlia. Quindi Miguel Bosè è ovviamente suo prozio. Lei però ha scelto di adottare, anche sul suo canale, il cognome della madre (era di origine italiana) ovvero Salvatore.

La ragazza, esplosa su youtube ha poi incontrato un celebre dj spagnolo, Pional ed è nato un sodalizio artistico che l’ha portata a diventare una delle candidate ai Music Moves Europe Talent Awards 2021, il premio per i giovani emergenti organizzato da Creative Europe e dalla fondazione Eurosonic Noorderslag. Una manciata di singoli, un sound psichedelico, elettronica, drum’n’bass. E tanta attenzione al look ed all’estetica, come si addice a tale figlia d’arte. Non a caso è già apparsa anche sulla copertina di Vogue.

Di recente ha inciso anche la colonna sonora di Élite, uno show di Neflix ed ora la sua popolarità sta crescendo tanto da meritarsi uno spazio su Spotify, nell’ambito di Radar, la selezione dei talenti emergenti europei. Meritano un ascolto anche “Ojos de serpiente” e la freschissima “Sorry“.

