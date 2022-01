“Si no te vuelvo a ver”, il nuovo singolo di Rosa Lopez

Ritroviamo con piacere un’artista che ormai si divide fra la canzone e la televisione. Sia perchè non ha più il successo di vent’anni fa a livello discografico, sia perchè la sua popolarità è ormai così grande da averla fatta diventare anche un personaggio televisivo. Rosa Lopez fu lanciata dal talent show Operacion Triunfo nel 2002, quando aveva 21 anni e poi dall’Eurovision, cui prese parte lo stesso anno con “Europe’s living a celebration”.

A due anni di distanza dall’album di inediti “Rarezas” esce con una serie di singoli interessanti, l’ultimo dei quali è questo “Si no te vuelvo a ver”, dal sapore decisamente anni 80. Oltre un milione di copie vendute in carriera, Rosa Lopez è oggi protagonista anche in diversi show eurovisivi: memorabile il suo medley al galà per i 60 anni della manifestazione.

Il singolo inedito invece, anticipa il suo nuovo lavoro, che dovrebbe uscire nei prossimi mesi. Poche settimane fa era uscito anche “Hablemos de amor“.

