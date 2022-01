Charts: Gayle e la sua “ABCDEFU” padroni d’Europa

Gayle, la nuova stella del pop nata su TikTok conquista le classifiche dei singoli. The Weeknd comanda gli album

ALBANIA: Era – Sant & Marly

Album:Muzikë E Alltisë – Mc Kresha & Lyrical Son

AUSTRIA: ABCDEFU – Gayle

Album:30-Adele

BELGIO- Singoli: Easy on me – Adele (Fiandre)/Bruxelles je t’aime – Angèle (Vallonia)/Imagine- Zaz (Germanofono)

Album:Waterval – K3 (Fiandre) / Nonante-cinq Angèle (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Need you – Mihaela Marinova (nazionali)/Up-Inna (internazionali)

Album: Dawn FM- The Weeknd

CIPRO – Singoli: Easy on me – Adele

Album:1987- SNIK

CROAZIA- Singoli:Nova godina nije se dogodila- Vatra (nazionali)/ Easy on me – Adele (internazionali)

Album5 April 1981 – Bijelo Dugme (nazionali)/30- Adele (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Stor mand – Tobias Rahim ft Andreas Odbjerg

Album: = – Ed Sheeran

ESTONIA – Singoli: Cold heart- Elton John &Dua Lipa (Pnau remix) (internazionali)

Album: Dawn FM- The Weeknd

FINLANDIA- Singoli:Pohjola- Olli Halonen

Album:Älä Pelkää Elämää- Haloo Helsinki

FRANCIA- Singoli: Jefe- Ninho

Album:Jefe- Ninho

GERMANIA –Singoli: ABCDEFU – Gayle

Album: Löwenmut – Daniela Alfinito

GRAN BRETAGNA- Singoli: ABCDEFU – Gayle

Album:Dawn FM- The Weeknd

GRECIA- Singoli:Chinchilla- SNIK, FLY LO, Mike G(nazionali)/ Ku Je Ti- Finem & Light (internazionali)

Album:Egine i Aplehia Sinthia Mas – Diafana Krina

IRLANDA- Singoli: Fingers Crossed- Lauren Spencer Smith

Album: Dawn FM- The Weeknd

ISLANDA- Singoli:Easy on me – Adele

Album:Vögguvísur- Hafdis Hudd

ISRAELE: Singoli: Lekh lishun – Anna Zak (nazionali) /Love the way yoou lie – Rihanna ft Eminem (internazionali)

Album:Mirzach Paru’a – Tuna

ITALIA-Singoli: X2- Sick Luke

Album: Solite pare – Sick Luke,Tha Supreme & Sfera Ebbasta

LETTONIA- Singoli: Easy on me – Adele

Album: Dawn FM- The Weeknd

LITUANIA- Singoli:Cold heart- Elton John &Dua Lipa (Pnau remix)

Album:Dawn FM- The Weeknd

LUSSEMBURGO-ABCDEFU– Gayle

Album:Dawn FM- The Weeknd

MALTA –Singoli:Sifggu vojt – The Travellers (nazionali)/ABCDEFU– Gayle(internazionali)

Album: Dawn FM- The Weeknd

NORVEGIA- Singoli: Fingers Crossed- Lauren Spencer Smith

Album: Dawn FM- The Weeknd

PAESI BASSI- Singoli:Dat heb jij gedaan- Meau

Album: Dawn FM- The Weeknd

POLONIA- Singoli: Cześć, Jak Się Masz- Sobel & sanah

Album:Arogant -Fokus

PORTOGALLO- Singoli:Love Nwantiti (ah ah ah)- CKay feat. Joeboy & Kuami Eugene

Album: Recomeçar- Tony Carreira

REPUBBLICA CECA- Singoli: Stiny-Viktor Sheen

Album:Pribehy a sny – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Up-Inna (nazionali)/ Cold heart- Elton John &Dua Lipa (Pnau remix)(internazionali)

Album: Dawn FM- The Weeknd

RUSSIA- Singoli:The Night of Happy Hopes- Larisa Dolina & Nikolay Baskov & Dima Bilan & Yulianna Karaulova & Khor Akademii Igoria Krutogo

Album: Dawn FM- The Weeknd

SAN MARINO: Radio: Golden nights- Sophie & The Giants, Benny Benassi, Australity, Dardust

SERBIA- Singoli:Zlatno dete -Coby (nazionali)/ Take my breath – The Weeknd (internazionali)

Album: Dawn FM- The Weeknd

SLOVACCHIA: Singoli:Reklama na Rap- Kontrafakt

Album: Odsudeni na uspech – Pil C

SLOVENIA- Singoli: Še je dobro – Gušti (nazionali) /Your song saved my life – U2 (internazionali)

Album: Dawn FM- The Weeknd

SPAGNA- Singoli: Pelele – Morad

Album:Sanz-Alejandro Sanz

SVEZIA- Singoli:Som dom – Saretiii

Album:Dawn FM- The Weeknd

SVIZZERA: Singoli:Pepas-Farruko

Album:30-Adele

TURCHIA- Singoli:Do it do it – Acraze ft Cherish

Album: Dawn FM- The Weeknd

UCRAINA- Singoli: Mirazh- Artem Pirovanov

Album: Dawn FM- The Weeknd

UNGHERIA- Singoli: Testamentum – Búcsúztató- Omega

Album: Az utolsó békeév- Akos

