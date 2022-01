“Up”, Inna torna con un nuovo banger (anche insieme a Sean Paul)

In Romania ed in gran parte dell’Europa dell’Est è già saldamente in testa alle classifiche e adesso si prepara nuovamente a sbancare nelle radio e nelle charts di tutto l’Occidente. Parliamo di Inna, la cantante rumena che l’Italia e l’Europa hanno conosciuto quasi 12 anni fa col brano “Sun is up” che fu disco d’oro anche da noi superando complessivamente il milione di copie nel mondo.

Adesso torna con “Up“, un brano a tutto pop, orecchiabile, diretto e radiofonico scritto da Minelli, uno dei nomi di punta della musica rumena (ne parlammo qui) e che è stato pubblicato in due versioni: quella solista, destinata principalmente al mercato domestico e quella qui sotto, che vede la partecipazione del rapper Sean Paul.

Ritornello appiccicoso, melodia che fa battere il tempo col piede e la sua sensualità fortissima. Gli ingredienti per il successo ci sono tutti ed anche per il rilancio internazionale, visto che a dispetto di una solida carriera da vertici in patria, in realtà al di fuori dell’Est europeo la forza di Inna – ed in generale delle produzioni rumene – si è molto ridotta.

