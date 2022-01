Al via l’Eurosonic Noorderslag con Anna, Gaia, Black Mamba e i Go_A: come seguirlo

Si apre stasera l’Eurosonic Noorderslag. Alle 20 si alzeranno le luci sul più grande showcase festival d’Europa. Il maxi concerto è organizzato dall’omonima associazione, insieme con varie radio europee, in collaborazione col Reperbahn Festival, sotto l’egida di EBU e Commissione Europea. L’Eurosonic Noorderslag dal 1996 è un assoluto punto di riferimento per scoprire tutto quello che c’è di nuovo e di bello nella musica. Dalle 20 di oggi al 22 gennaio in varie location di Groningen, tre palchi diversi e una serie di mini concerti di 15 minuti l’uno, con tutti gli artisti emergenti del panorama musicale europeo.

L’evento può essere seguito live, facendo switch fra i tre palchi.

Gli italiani

La prima artista italiana presente (giovedì alle 20.50) è Anna Pepe, la sedicenne che con “Bando” è diventata la più giovane artista donna al primo posto in classifica nelle nostre charts. Poi ci sarà (venerdì alle 21.25) il sardo Iosonouncane, uno dei nomi più noti della scena elettronica italiana, già tre album all’attivo. Il contingente italiano comprende poi il kraut rock dei mantovani A/L Paca (stasera alle 22.40); l’indie rock dei romani Big Mountain County (venerdì alle 22.40), il sound latino di Gaia (venerdì alle 22.10); l’ambient rock di Samuele Gottardello aka Blak Saagan (venerdì alle 21.50); il soul pop della sarda Bluem, all’anagrafe Chiara Floris (stasera alle 21.05), la pluripremiata voce jazz e le melodie psichedeliche di Marta Del Grande (venerdì alle 20.05), il punk dei bolognesi Qlowski (giovedì alle 23) e l’alternative hip hop della romana Shunaji (giovedì alle 21.40).

Un pezzo di Italia sarà poi rappresentata anche da Giudi, la cantante ceca residente in Puglia, vista di recente alla selezione eurovisiva del suo paese. Ne avevamo parlato a questo link.

Le più interessanti proposte internazionali

Grande attesa, fra gli altri artisti presenti, per gli ucraini Go_A, quinti classificati all’ultimo Eurovision Song Contest con la psichedelica “Shum”: suoneranno giovedì alle 23.15. Sempre dall’Eurovision 2021 oggi alle 22 appuntamento coi portoghesi The Black Mamba, protagonisti a Rotterdam con la delicata “Love is on my side”.

Poi ci sarà il parigino Oscar Anton, già visto questa estate al Battiti Live, che con la sua hit “Bye bye” ha conquistato le radio italiane. Dalla Francia, anche l’interessante proposta di Irene Dresel, col suo pop ipnotico e elettronico, che chiuderà la prima sera.

Sempre a proposito di elettronica, ci sarà poi la proposta retrò dei lettoni Bel Tempo; mentre se amate il folk rock, occhio alle giovanissime irlandesi Dea Matrona. Direttamente dal BBC Sound of 2022, ci saranno poi le britanniche Wet Leg, col loro delizioso indie rock, del quale riparleremo.

L’apertura della quattro giorni, alle 20 di oggi sarà affidata alla danese Ydegirl, che fonde pop, folk e sonorità sperimentali mentre la scena musicale belga, sempre molto ricca, proporrà fra gli altri gli Echt, già protagonisti delle classifiche. Fra gli spagnoli, merita una segnalazione la spagnola Carola Ortiz, che farà ascoltare anche la sua produzione pop in catalano.

L’Islanda schiererà fra gli altri BSI, duo già primo in classifica in patria. Ricca ovviamente la lineup olandese che vedrà in testa S10, la cantautrice che rappresenterà i Paesi Bassi all’Eurovision 2022 ed la cantautrice indiepop Meau, freschissima di primo posto in classifica.

Music Moves Europe Talent Awards

Non solo. GIovedì gennaio alle 20, con una cerimonia pubblica l’ex vincitrice Naaz e lo speaker radiofonico Fernando Halman condurranno la cerimonia di premiazione dei Music Moves Europe Talent Awards, che proclamerà i cinque vincitori e il vincitore assoluto del Public Choice, fra i candidati. Anche questo evento sarà fruibile live gratis, sulla pagina social del premio. Gli artisti in gara si esibiranno tutti nel corso dell’Eurosonic Noorderslag.

A decidere i cinque vincitori ed il premio della giuria sarà una giuria composta da: Alyona Alyona, detentrice del Public Choice Awards, Gemma Bradley, speaker di BBC Radio 1, Cindy Castillo, management & Booking del Mad Cool Festival; il dj e speaker Kevin Cole e Bryan Johnson, artista e rappresentante di Spotify.

