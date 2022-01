Eurovision Song Contest 2022: “The sound of beauty” è lo slogan. Martedì l’allocation draw

“The Sound of Beauty” è lo slogan dell’Eurovision Song Contest 2022, che si svolgerà a Torino il 10, 12 e 14 Maggio prossimi. La notizia, anticipata dal nostro sito partner Eurofestival News, è stata poi confermata anche ufficialmente, così come è stato svelato il logo, il cui concept sarà spiegato nel dettaglio agli inizi della prossima settimana.

I banner sono affissi ai lampioni di Piazza Castello, in particolare nella zona antistante Palazzo Madama, dove martedì 25 gennaio alle 12 si svolgerà lo allocation draw, ovvero il sorteggio delle semifinali, presentato da Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico e trasmesso oltrechè in streaming sul canale ufficiale YouTube del concorso, anche su RaiPlay.

Saranno presenti anche i sindaci di Torino e Rotterdam, rispettivamente Stefano Lo Russo e Ahmed Aboutaleb per il tradizionale passaggio di consegne tra le città ospitanti della scorsa e della corrente edizione del concorso.

Come funziona il sorteggio

Non sarà come sempre un sorteggio completo, perchè per i Paesi in gara (tutti meno l’Italia paese ospitante e le altre quattro big, Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna), verrà sorteggiata la semifinale nella quale dovranno esibirsi e nell’ambito della semifinale, se dovranno esibirsi nella prima o nella seconda parte (cioè prima o dopo la metà).

I Big 5 ammessi direttamente direttamente alla finale conosceranno invece come sempre in quale delle due semifinali saranno chiamati a votare con la giuria e con il televoto. I rimanenti 36 paesi in gara sono suddivisi in 6 gruppi da 6 ciascuno, composti sulla base dello storico delle votazioni nelle ultime edizioni, in modo da evitare il più possibile alleanze fra paesi vicini ed affini culturalmente.

Le urne della suddivisione

POT 1: Albania, Croazia, Macedonia del Nord, Montenero, Serbia, Slovenia

POT 2: Australia, Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia

POT 3: Armenia, Azerbaigian, Georgia, Israele, Russia, Ucraina

POT 4: Bulgaria, Cipro, Grecia, Malta, Portogallo, San Marino

POT 5: Estonia, Lettonia, Lituania, Moldavia, Polonia, Romania

POT 6: Austria, Belgio, Irlanda, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Svizzera

