“Lshoja Zanin”, l’affascinante folk di Yll Limani

Incontriamo un artista in grande ascesa, di recente primo in classifica in Albania. Si chiama Yll Limani, arriva dal Kosovo ed in queste settimane ha conquistato di nuovo le classifiche con l’album “Lshoja Zanin”, della quale qui sotto potete sentire la title track. Folk albanese purissimo, che fa scoprire un lato molto apprezzato della musica del Paese delle Aquile, meno commerciale ma sicuramente puà affascinante.

Dal 2016 è uno dei nomi di punta della musica albanese, con alcuni singoli che hanno raggiunto il primo posto in classifica ed appunto questo primo album, che corona una prima parte di carriera che l’ha visto prendere parte anche al Festivali I Kenges, il concorso nazionale albanese che seleziona l’artista per l’Eurovision. Segnaliamo all’ascolto anche “A ki me rrejt”.

