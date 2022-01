Annibale Giannarelli vince la seconda edizione di The Voice Senior

Ancora un toscano ed un altro pianista alla vittoria di The Voice Senior: dopo il grossetano (di Gavorrano) Erminio Sinni, l’edizione è stata vinta da Annibale Giannarelli, 73 anni, originario di Fivizzano, in provincia di Massa-Carrara dove è tornato a vivere dopo una prima parte di vita trascorsi in Australia, dove è emigrato con la famiglia.

Disco d’oro a 15 anni, agli esordi della carriera, due album all’attivo, il suo nome è però indissolubilmente legato ad un solo brano, ovvero “Trinity“, la colonna sonora de “Lo chiamavano Trinità”, film del 1971 interpretato da Bud Spencer e Terence Hill.

Gigi D’Alessio era il suo mentore nello show, che ha piazzato nei primi quattro anche Claudia Arvati, sua ex corista. Superfinalisti anche Walter Sterbini, del team Loredana Bertè e Marcella Di Pasquale, del team Clementino. Nessun superfinalista per Orietta Berti.

