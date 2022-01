Charts: Gayle e la sua “ABCDEFU” dominano, tiene The Weeknd

Gayle è ancora la grande protagonista fra i singoli, mentre fra gli album comanda The Weekend

ALBANIA: Kangë E Shahirav – Mc Kresha & Lyrical Son

Album:Muzikë E Alltisë – Mc Kresha & Lyrical Son

AUSTRIA: ABCDEFU – Gayle

Album:Löwenmut- Daniela Alfinito

BELGIO- Singoli:Easy on me – Adele(Fiandre)/L’enfer- Stromae (Vallonia)/I still have faith in you – ABBA (Germanofono)

Album:Waterval – K3 (Fiandre) / Jefe- Ninho (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Need you – Mihaela Marinova (nazionali)/Up-Inna (internazionali)

Album: Dawn FM- The Weeknd

CIPRO – Singoli: Easy on me – Adele

Album: Dawn FM- The Weeknd

CROAZIA- Singoli:Jel’ ti reka ‘ko- Petar Graso (nazionali)/ Easy on me – Adele (internazionali)

Album: Jedan I Jedan- Tram 11 (nazionali)/30- Adele (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Stor mand – Tobias Rahim ft Andreas Odbjerg

Album: Infinity action- The Minds of 99

ESTONIA – Singoli: Do it do it – Acraze ft Cherish

Album: Dawn FM- The Weeknd

FINLANDIA- Singoli:Vamos- JVG

Album:Dawn FM- The Weeknd

FRANCIA- Singoli: Jefe- Ninho

Album:Jefe- Ninho

GERMANIA –Singoli:Der letzte song- Kummert ft Fred Rabe

Album: Grosse freiheit- Gzuz

GRAN BRETAGNA- Singoli: We Don’t Talk About Bruno – Rhenzy Feliz, Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Diane Guerrero, Carolina Gaitan.

Album:Fix yourself not the world- Wombax

GRECIA- Singoli:Chinchilla- SNIK, FLY LO, Mike G(nazionali)/ Ku Je Ti- Finem & Light (internazionali)

Album:Abbey road- The Beatles

IRLANDA- Singoli: ABCDEFU– Gayle

Album: Dawn FM- The Weeknd

ISLANDA- Singoli:Easy on me – Adele

Album:Það er aldeilis- Laddi

ISRAELE: Singoli: Lekh lishun – Anna Zak (nazionali) /ABCDEFU– Gayle (internazionali)

Album:Mirzach Paru’a – Tuna

ITALIA-Singoli: Solite pare – Sick Luke,Tha Supreme & Sfera Ebbasta

Album: Virus – Noyz Narcos

LETTONIA- Singoli: Enemy – Imagine Dragons

Album: Dawn FM- The Weeknd

LITUANIA- Singoli:Cold heart- Elton John &Dua Lipa (Pnau remix)

Album:Dawn FM- The Weeknd

LUSSEMBURGO-ABCDEFU– Gayle

Album:Dawn FM- The Weeknd

MALTA –Singoli:Saving grace- Janvil (nazionali)/ABCDEFU– Gayle(internazionali)

Album: Dawn FM- The Weeknd

NORVEGIA- Singoli: Fingers Crossed- Lauren Spencer Smith

Album: Dawn FM- The Weeknd

PAESI BASSI- Singoli:Amsterdam – Cristian D feat. $hirak, Brysa & Ashafar

Album: Dawn FM- The Weeknd

POLONIA- Singoli: My Heart Goes (La Di Da)- Becky Hill & Topic

Album:Krolowa dram-sanah

PORTOGALLO- Singoli:Love Nwantiti (ah ah ah)- CKay feat. Joeboy & Kuami Eugene

Album: Recomeçar- Tony Carreira

REPUBBLICA CECA- Singoli: Stiny-Viktor Sheen

Album:Pribehy a sny – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Up-Inna (nazionali)/ Pepas- Farruko (internazionali)

Album: Dawn FM- The Weeknd

RUSSIA- Singoli:Yagoda Malinka-Khabib

Album: Bandana I – Big Baby Tape & Kizaru

SAN MARINO: Radio: Seta -Elisa

SERBIA- Singoli:Zlatno dete -Coby (nazionali)/ Drive – Clena Bandit ft Wes Nelson (internazionali)

Album: Dawn FM- The Weeknd

SLOVACCHIA: Singoli:Reklama na Rap- Kontrafakt

Album: Odsudeni na uspech – Pil C

SLOVENIA- Singoli: Ne skrbi/Ne brini – Neisha & Brako Đurić Đuro (nazionali) /One republic- Sunshine(internazionali)

Album: Dawn FM- The Weeknd

SPAGNA- Singoli: Pelele – Morad

Album:Sanz-Alejandro Sanz

SVEZIA- Singoli:Som dom – Saretiii

Album:30-Adele

SVIZZERA: Singoli:ABCDEFU– Gayle

Album:30-Adele

TURCHIA- Singoli:Do it do it – Acraze ft Cherish

Album: Sirenler- Mor ve otesi

UCRAINA- Singoli: Mirazh- Artem Pirovanov

Album: Bandana I – Big Baby Tape & Kizaru

UNGHERIA- Singoli: Do it do it – Acraze ft Cherish

Album: Az utolsó békeév- Akos

